違規併排停車肇事頻傳 高市17個分局同步加強取締收效

高雄市違規併排停車肇事率居高不下，17個分局同步加強取締改善。（警方提供）

2023/02/23 09:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕貪圖一時方便併排違停汽、機車，造成後方人車不便，以及追、擦撞風險，高市警方決定加強取締開罰力道，今年至今共取締了1萬352件違規併排停車，較去年同期增加3334件，警方強調，取締開罰件數增加，並非違規行為增加，也非搶民眾荷包，而是取締強度增加，以達到嚇阻及保障行車安全的目的。

交通大隊今表示，今年取締違規併排仍以汽車為主，迄今共取締汽車違規併排9888件、機車464件；除增強取締違規併排停車力度，也針對市區大型貨車違停，包括「臨時違規停車」及「違規停車」等多種違規態樣，今年1至2月共取締大型車違規停車計689件，較去年同期增加5件。

仁武區鳳仁路段日前發生大型車路邊違規停車，後方機車不慎撞上致機車騎士傷重身亡，為防制交通事故發生，17個分局同步落實轄區易肇事路段併排違規停車，以及大型車違停稽查取締，1月迄今取締大型車違規停車計689件。

警方統計發現，今年因違規停車導致交通事故24件，較去年同期減少18件，顯見取締、拖吊淨空可以改善追撞事故，尤其併排停車及大型車輛違規停車，易造成道路使用空間縮減，阻礙來往車流動向及用路人視線，導致機車騎士或後方車輛行經時，必須偏向內側車道（或快車道）閃避，造成肇事風險大幅增加。

警方呼籲，針對違規併排停車、大型車違規停車等態樣，已嚴重妨害其他用路人交通安全，將持續落實執法，以減低交通事故發生，維護用路民眾安全。

高雄市違規併排停車肇事率居高不下，17個分局同步加強取締改善。（警方提供）

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