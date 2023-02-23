男求職淪車手提供帳戶洗錢 提領40萬贓款被逮

警方查扣40萬贓款。（讀者提供）

2023/02/23 09:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名吳姓男子求職淪為詐騙集團車手，提供自己的帳戶，作為集團洗錢帳戶，又跑腿到鳳山區一間銀行，假藉工程裝修款名義，臨櫃提領贓款40萬元，每次可賺1.5萬元，但被警方與行員識破，查出為洗錢帳戶，且資金異常，至少有2名被害人，將他逮捕移送法辦，全案將擴大偵辦。

鳳山警分局文山所前天接獲鳳山區一間銀行通報，指稱一名吳姓男子（27歲）假藉工程裝修使用款項，臨櫃欲提領現金40萬元，行員發現帳戶金流異常，40萬元是從警示帳戶匯入吳男帳戶，吳男再臨櫃提款40萬元涉嫌洗錢。

文山所據報會同偵查隊到場盤查吳男身分，吳男僅反覆告知提領費用為工程裝修款，但對於自身帳戶金錢來源，卻無法清楚交代，警方清查警示帳戶，找到2名被害人，確認吳男欲提領40萬元是贓款，查扣吳男存簿及贓款40萬元，將他帶回警局偵辦。

警方調查，吳男去年10月應徵工作，公司要求工作內容為「提供帳戶供人轉帳」，並提領帳戶金額交給指定人員，以此計算薪資每次1.5萬元。

警方調查，吳男雖對詐騙集團其他成員、犯罪次數及獲利過程不清楚，但確認所匯入自身帳戶款項為詐騙贓款，警訊後昨將他依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌逮捕，移送高雄地檢署偵辦，全案將溯源清查、擴大偵辦。

鳳山警分局表示，民眾求職可能因誤信詐騙集團訊息，在不知情的情況下，成為詐騙集團不法提領詐騙贓款車手，而無端成為詐騙集團幫兇，面臨法律制裁，呼籲民眾求職一定要謹慎挑選任職公司，並確認工作內容。

吳男求職淪車手，提供帳戶洗錢又跑腿，臨櫃提領40萬贓款，被警方識破送辦。（讀者提供）

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