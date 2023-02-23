為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    男求職淪車手提供帳戶洗錢 提領40萬贓款被逮

    警方查扣40萬贓款。（讀者提供）

    警方查扣40萬贓款。（讀者提供）

    2023/02/23 09:39

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名吳姓男子求職淪為詐騙集團車手，提供自己的帳戶，作為集團洗錢帳戶，又跑腿到鳳山區一間銀行，假藉工程裝修款名義，臨櫃提領贓款40萬元，每次可賺1.5萬元，但被警方與行員識破，查出為洗錢帳戶，且資金異常，至少有2名被害人，將他逮捕移送法辦，全案將擴大偵辦。

    鳳山警分局文山所前天接獲鳳山區一間銀行通報，指稱一名吳姓男子（27歲）假藉工程裝修使用款項，臨櫃欲提領現金40萬元，行員發現帳戶金流異常，40萬元是從警示帳戶匯入吳男帳戶，吳男再臨櫃提款40萬元涉嫌洗錢。

    文山所據報會同偵查隊到場盤查吳男身分，吳男僅反覆告知提領費用為工程裝修款，但對於自身帳戶金錢來源，卻無法清楚交代，警方清查警示帳戶，找到2名被害人，確認吳男欲提領40萬元是贓款，查扣吳男存簿及贓款40萬元，將他帶回警局偵辦。

    警方調查，吳男去年10月應徵工作，公司要求工作內容為「提供帳戶供人轉帳」，並提領帳戶金額交給指定人員，以此計算薪資每次1.5萬元。

    警方調查，吳男雖對詐騙集團其他成員、犯罪次數及獲利過程不清楚，但確認所匯入自身帳戶款項為詐騙贓款，警訊後昨將他依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌逮捕，移送高雄地檢署偵辦，全案將溯源清查、擴大偵辦。

    鳳山警分局表示，民眾求職可能因誤信詐騙集團訊息，在不知情的情況下，成為詐騙集團不法提領詐騙贓款車手，而無端成為詐騙集團幫兇，面臨法律制裁，呼籲民眾求職一定要謹慎挑選任職公司，並確認工作內容。

    吳男求職淪車手，提供帳戶洗錢又跑腿，臨櫃提領40萬贓款，被警方識破送辦。（讀者提供）

    吳男求職淪車手，提供帳戶洗錢又跑腿，臨櫃提領40萬贓款，被警方識破送辦。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    辣妹主播遭詐騙廣告盜圖 被升級海歸博士氣笑：真是謝囉
    2023/02/23 08:55

    辣妹主播遭詐騙廣告盜圖 被升級海歸博士氣笑：真是謝囉
    警方超商圍捕詐團車手 淡定看戲男客成「最佳綠葉」
    2023/02/22 21:56

    警方超商圍捕詐團車手 淡定看戲男客成「最佳綠葉」

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    走著瞧：每月逾2千詐騙網域生產 假投資佔近6成
    2023/02/22 13:10

    走著瞧：每月逾2千詐騙網域生產 假投資佔近6成
    假試車性騷女業代 運將分飾三角搞鬼
    2023/02/22 05:30

    假試車性騷女業代 運將分飾三角搞鬼

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    詐騙警示戶案移送拖13個月 林為洲邀屏東警說明卻挨批嘆遺憾
    2023/02/21 16:31

    詐騙警示戶案移送拖13個月 林為洲邀屏東警說明卻挨批嘆遺憾
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播