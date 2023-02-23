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    高雄港旅運中心3/6啟用 2大智慧化秘密武器曝光

    高雄港旅運中心2組能電動控制移動、上下左右伸縮的輪胎式「旅客橋」（紅圈）。圖為旅客橋伸開。（記者李惠洲攝）

    高雄港旅運中心2組能電動控制移動、上下左右伸縮的輪胎式「旅客橋」（紅圈）。圖為旅客橋伸開。（記者李惠洲攝）

    2023/02/23 00:20

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄港旅運中心將在3月6日上午啟用，台灣港務公司正積極籌備，迎接「雙郵輪」帶來的超過2000名外籍旅客。不過，由於原設計為10年前，智慧化設施不足，港務公司添置2組能電動控制移動、上下左右伸縮的輪胎式「旅客橋」，將登輪口擴增為10處，彈性配合各型郵輪停靠，並設置4組雙向人臉辨識系統的自動通關櫃台，方便國人快速通關，堪稱高雄港旅運中心2大「智慧化秘密武器」。

    負責監督營造的高雄港務分公司指出，高雄港旅運中心外觀是3D曲面帷幕牆，全部面積約4萬7300平方公尺，其中4萬1900平方公尺為3D曲面造型，號稱全國最大的曲面量體，但每個帷幕單元尺寸及曲度都不同，組裝定位耗時，2萬多片鋁板及近萬片玻璃的規格也不一樣，必須單獨生產，在團隊努力下，去年已全部克服完工。

    另一難題是內部設施，雖然高雄港旅運中心碼頭可同時停靠2艘郵輪，但各式郵輪長度及艙口高度都不同，登輪口數量增加為10處後，就能彈性配合郵輪艙口作業，及旅客橋電動操控移動，精準銜接旅運中心的登輪口。

    考量高雄港4月起，以及9月下旬、10月初，將成為國際郵輪的「母港」，預期每航次將有超過千名台灣旅客通關，高雄港旅運中心比照先進國家機場，設置4組雙向人臉辨識系統的自動通關櫃台，方便國人迅速通關，也落實智慧化政策。

    內裝雙向人臉辨識系統的自動通關櫃台。（記者洪定宏攝）

    內裝雙向人臉辨識系統的自動通關櫃台。（記者洪定宏攝）

    高雄港旅運中心外觀是3D曲面帷幕牆，號稱全國最大的曲面量體，將在3月6日啟用。（記者李惠洲攝）

    高雄港旅運中心外觀是3D曲面帷幕牆，號稱全國最大的曲面量體，將在3月6日啟用。（記者李惠洲攝）

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