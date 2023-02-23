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    高市最大非營利幼兒園動土 官員：隔壁是「周子瑜的家」

    高市最大非營利幼兒園（圍籬內）動土，隔壁大樓（圖左）就是歌手周子瑜新家。（記者王榮祥攝）

    高市最大非營利幼兒園（圍籬內）動土，隔壁大樓（圖左）就是歌手周子瑜新家。（記者王榮祥攝）

    2023/02/23 00:10

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市鼓山區文小26幼兒園22日舉行動土典禮，預計明年完工後、將成為高雄最大非營利幼兒園，幼兒園規劃18班、可收380名學生；除了是全高雄最大間的非營利幼兒園，幼兒園隔壁就是歌手「周子瑜的家」。

    文小26幼兒園位於鼓山區裕誠、富農路口，建地面積1009平方公尺（約305坪），規劃地上3層，總班數18班，22日舉行動工典禮，預計明年4月完工，總經費約1.5億元。

    動工典禮由市長陳其邁主持，立委趙天麟，高市議員李喬如、簡煥宗、陳美雅、湯詠瑜也到場見證；趙天麟說，幼兒園所在地為高雄精華區、土地相當有行情，市府沒拿來賺錢，反而投資非營利幼兒園，媲美前市長陳菊將農十六大片公有地劃設綠色空間。

    陳其邁則強調，1.5億元經費裏有1.3億餘元由中央補助，這要感謝趙天麟幫忙，也很感謝議會支持此案，讓全市公共教保服務量能再提升。

    他表示近3年來，高雄公共化教保服務共增356班、8760名額，在六都中成長第一，供應量比率也從26%增加到41%，明年將邁向45%，希望減輕更多家長負擔，並透過更完善的幼教環境，讓年輕夫妻願意多生、多養。

    擅長水利設施、首度挑戰蓋幼兒園的水利局長蔡長展說明，因為相關局處業務繁重，水利局遂接下此案代辦工作，會與教育局一起努力打造完善的幼兒學習空間；有官員透露，這塊地很珍貴，除了位於精華區地段，隔壁就是藝人周子瑜的新家。

    仲介業者分析，文教用地有其限制，地價難估算，但若以周邊住商用地、每坪交易行情約120萬到2百萬概算，（以中間值160萬元計）這塊用地約值4.9億元。

    鼓山區文小26幼兒園將成為全高雄最大的非營利幼兒園。（水利局提供）

    鼓山區文小26幼兒園將成為全高雄最大的非營利幼兒園。（水利局提供）

    市長陳其邁昨主持鼓山區文小26幼兒園動土典禮。（記者王榮祥攝）

    市長陳其邁昨主持鼓山區文小26幼兒園動土典禮。（記者王榮祥攝）

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