反對與儲能場為鄰 高雄鎮北里長發文請市長出席說明會

三地集團將於鳳山區舊高旗工商校地打造全國最大儲能場，距離鳳山區鎮北里僅80公尺，引發地方反彈。（記者陳文嬋攝）

2023/02/22 23:50

〔記者陳文嬋、王榮祥、黃旭磊／高雄報導〕全國最大儲能場將落腳高雄市人口數最多的鳳山區，緊鄰的鎮北里民連署反對，里長趙志成1月中請市府開說明會，局處互踢皮球不歡而散，決議3月5日再開說明會，卻等不到開會公文，趙志成今天主動出擊，發文請市長陳其邁屆時出席，要求善盡為市民把關的責任。

三地集團將於鳳山區鳳仁路舊高旗工商校地打造全國最大儲能場，距離鳳山第二大里、有5800多戶的鎮北里僅80公尺，相隔40公尺還有加油站，卻未經鎮北里民同意，引發地方強烈反彈。

地方質疑儲能場安全性，平時釋放電磁波、輻射，憂心影響身體健康，且旁邊還有加油站，一旦發生火警或爆炸，不但滅火困難度高，恐產生有毒氣體，後果不堪設想，里民將生活於恐懼之中，更害怕危及生命財產安全。

鎮北里長趙志成1月15日要求市府召開說明會，經發局、都發局、台電派員與會，三地集團強調安全無虞，但地方不認同財團說法，要求市府為地方把關，豈料與會三個單位均否認是主管機關，還互踢皮球稱對方核准設立，讓里民很抓狂，最後不歡而散。

趙志成決議市府3月5日再開第二次說明會，沒想到仍收不到市府開會公文，趙志成今主動出擊，自行發文給市長陳其邁辦公室及市府相關局處，請陳市長當天親自出席，為地方主持公道。

趙志成也發動地方連署，表達堅決反對到底，要求市府招商不要有壓力，可以遷移到人煙稀少地點，但應善盡為市民把關責任，地方不排除抗爭到底。

三地集團表示，今年元月首度與居民溝通，地方認為資料不足有疑慮，將於3月5日再舉辦說明會，提供更詳細資料讓居民瞭解安全資訊，願保持公開透明態度持續與居民對話，期待化解疑慮；市府經發局今表示，3月說明會將派員出席，向居民說明儲能案場應遵循法規、國家標準與相關申設程序，要求業者公開說明具體規劃及法規落實。

鎮北里長趙志成今發文，邀請市長陳其邁3月5日出席說明會。（記者陳文嬋攝）

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