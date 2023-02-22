拚治安！高雄市200中階警官異動 刑大5偵查隊長補足

高市今晚發布200名中階警官異動名單，刑大5名偵查隊長補足拚治安。（記者黃良傑攝）

2023/02/22 23:09

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局今晚9點30分發布多達200名警官人事異動，主要有刑大5個外勤偵查隊長，以及上百名組長、股長、派出所所長、正副隊長名單，包括刑大2隊隊長陳世元、4隊隊長許湧洧、5隊隊長吳永彬、6隊隊長李吉田、8隊隊長王志銘，另原本有機會升任的公關室股長游士興，反被調至民防管制中心股長，恐打擊了公關人員士氣。

市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，經局長召集3位副局長、主任秘書、督察長、人事室主任及刑事警 察大隊大隊長等相關業務主管召開人事評議會，就本局現有及遞遺主管等職缺，經與會人員充分討論，參據適任人員品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、請調意願、專業能力及適才適所等考核情形通盤檢討，總計升遷人員共計201人，2月24日15時前報到。

201名警官異動名單如下：

編號 新 任 姓名 原 任 單 位 職 稱 單 位 職 稱 1 湖內分局民防組組長 陳志能 湖內分局保防組組長 2 湖內分局保防組組長 楊枝和 岡山分局防治組組長 3 岡山分局防治組組長 凌佑祥 旗山分局防治組組長 4 旗山分局防治組組長 周志勇 旗山分局行政組組長 5 旗山分局行政組組長 陳順嘉 六龜分局行政組組長 6 六龜分局行政組組長 曾益章 行政科警務正 7 行政科警務正 胡世和 政風室警務正 8 少年警察隊預防組組長 洪桂霖 鳳山分局交通組組長 9 鳳山分局交通組組長 林弘敏 鹽埕分局交通組組長 10 鹽埕分局交通組組長 李俊杰 刑事鑑識中心警務正 11 民防管制中心業務股股長 侯政傑 苓雅分局保防組組長 12 苓雅分局保防組組長 郭隆益 六龜分局保防組組長 13 六龜分局保防組組長 李禹嶔 法制室警務正 14 岡山分局行政組組長 王自強 湖內分局交通組組長 15 湖內分局交通組組長 王玉全 新興分局行政組組長 16 新興分局行政組組長 蔡容銘 小港分局行政組組長 17 小港分局行政組組長 陳順來 犯罪預防科警務正 18 保安科警務正 林季璜 政風室警務正 19 前鎮分局防治組組長 周松祐 前鎮分局行政組組長 20 前鎮分局行政組組長 潘慶寶 鹽埕分局防治組組長 21 鹽埕分局防治組組長 黃坤祥 三民第一分局民防組組長 22 三民第一分局民防組組長 許和昌 鹽埕分局行政組組長 23 鹽埕分局行政組組長 林國樑 保防科警務正 24 保防科警務正 鄭士彬 政風室警務正 25 三民第二分局秘書室主任 薛又仁 前鎮分局交通組組長 26 前鎮分局交通組組長 黃家民 林園分局交通組組長 27 林園分局交通組組長 邱致中 秘書室警務正 28 秘書室警務正 郭誌遠 人事室警務正 29 三民第一分局勤務指揮中心主任 陳貴雅 交通警察大隊行政組組長 30 交通警察大隊行政組組長 廖錦松 三民第一分局行政組組長 31 三民第一分局行政組組長 葉福榮 保防科警務正 32 保防科警務正 蔡豐屹 保安科警務正 33 保安科警務正 侯長志 後勤科警務正 34 苓雅分局行政組組長 李嘉裕 捷運警察隊行政組組長 35 捷運警察隊行政組組長 黃明發 行政科警務正 36 鳳山分局防治組組長 黃曜祥 仁武分局防治組組長 37 仁武分局防治組組長 陸炳志 鳳山分局行政組組長 38 鳳山分局行政組組長 陳壽烈 湖內分局行政組組長 39 湖內分局行政組組長 吳世玄 秘書室警務正（支援刑大） 40 三民第一分局交通組組長 楊境恩 楠梓分局防治組組長 41 楠梓分局防治組組長 柯柏勳 仁武分局交通組組長 42 仁武分局交通組組長 石志鴻 旗山分局交通組組長 43 旗山分局交通組組長 吳志昇 行政科警務正 44 三民第二分局交通組組長 施啟智 勤務指揮中心督察員 45 勤務指揮中心督察員 王光儀 督察室督察員 46 督察室督察員 彭健彰 人事室警務正 47 勤務指揮中心督察員 黃文凌 仁武分局行政組組長 48 仁武分局行政組組長 羅榮忠 楠梓分局行政組組長 49 楠梓分局行政組組長 王敏輝 行政科正俗股股長 50 行政科正俗股股長 林景韓 行政科警務正 51 民防管制中心修護股股長 游士興 公共關係室新聞股股長 52 公共關係室新聞股股長 黃昭穎 保安科警務正 53 保安科警務正 陳玟華 督察室警務正 54 六龜分局防治組組長 謝玫妃 鳳山分局勤務指揮中心主任 55 鳳山分局勤務指揮中心主任 洪子欽 六龜分局防治組組長 56 林園分局民防組組長 張慶和 林園分局秘書室主任 57 林園分局秘書室主任 林勝郎 林園分局民防組組長 58 岡山分局勤務指揮中心主任 黃秋玲 岡山分局民防組組長 59 岡山分局民防組組長 李俊甫 岡山分局勤務指揮中心主任 60 法制室法規股股長 蘇哲正 防治科戶口股股長 61 防治科戶口股股長 劉君良 法制室法規股股長 62 鼓山分局督察組組長 李政儒 林園分局督察組組長 63 林園分局督察組組長 吳進樹 六龜分局督察組組長 64 六龜分局督察組組長 陳志忠 楠梓分局秘書室主任 65 楠梓分局秘書室主任 吳昇霖 仁武分局秘書室主任 66 仁武分局秘書室主任 羅龍山 犯罪預防科警務正 67 小港分局督察組組長 張家銘 前鎮分局督察組組長 68 前鎮分局督察組組長 李欣展 鹽埕分局督察組組長 69 鹽埕分局督察組組長 林盈男 督察室督察員 70 仁武分局督察組組長 吳政芳 湖內分局督察組組長 71 湖內分局督察組組長 陳啟中 督察室督察員 72 刑事警察大隊偵查第二隊隊長 陳世元 刑事警察大隊偵查組組長 73 刑事警察大隊偵查組組長 謝正偉 刑事警察大隊專員 74 刑事警察大隊偵查第四隊隊長 許湧洧 刑事警察大隊專員 75 刑事警察大隊偵查第五隊隊長 吳永彬 刑事警察大隊經濟組組長 76 刑事警察大隊經濟組組長 張益鈞 刑事警察大隊專員 77 刑事警察大隊偵查第六隊隊長 李吉田 刑事警察大隊專員 78 刑事警察大隊偵查第八隊隊長 王志銘 刑事警察大隊專員 79 督察室警務正 林楓凱 苓雅分局福德二路派出所警務員兼所 長 80 政風室警務正 柯政男 三民第二分局鼎金派出所警務員兼所 長 81 政風室警務正 陳又敬 保安警察大隊中隊長 82 政風室警務正 曾富達 林園分局大寮分駐所警務員兼所長 83 秘書室警務正 （支援刑事警察大隊） 許志萍 鼓山分局龍華派出所警務員兼所長 84 犯罪預防科警務正 盧志明 苓雅分局三多路派出所警務員兼所長 85 後勤科警務正 陳皇榮 交通警察大隊警務員 86 行政科警務正 張文聰 仁武分局澄觀派出所警務員兼所長 87 行政科警務正 林福雄 鳳山分局警備隊隊長 88 行政科警務正 林明進 新興分局中山路派出所警務員兼所長 89 民防管制中心警務正 李健源 前鎮分局警務員 90 人事室警務正 楊志麟 前鎮分局一心路派出所警務員兼所長 91 人事室警務正 莊閔傑 三民第一分局警務員 92 刑事警察大隊專員 歐承鑫 湖內分局偵查隊警務員兼副隊長 93 刑事警察大隊專員 陳義先 仁武分局偵查隊警務員兼副隊長 94 刑事警察大隊專員 張芳誠 刑事警察大偵查第四隊警務員兼副隊 長 95 刑事警察大隊專員 陳建成 刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員 兼副隊長 96 刑事警察大隊專員 吳燕成 民防管制中心警務正 97 湖內分局偵查隊警務員兼副隊長 趙魯峯 刑事警察大隊警務員 98 仁武分局偵查隊警務員兼副隊長 林正斌 刑事警察大隊警務員 99 刑事警察大隊偵查第四隊警務員兼副隊長 李志祥 刑事警察大隊警務員 100 刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員兼副隊長 陳世峰 小港分局偵查隊警務員兼副隊長 101 小港分局偵查隊警務員兼副隊長 張懷昇 刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長 102 刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長 謝志明 刑事警察大隊警務員 103 三民第一分局警務員 劉嘉鈞 三民第二分局偵查隊警務員兼副隊長 104 三民第二分局偵查隊警務員兼副隊長 蘇吉利 旗山分局偵查隊警務員兼副隊長 105 旗山分局偵查隊警務員兼副隊長 吳秉勳 六龜分局偵查隊警務員兼副隊長 106 六龜分局偵查隊警務員兼副隊長 郭志誠 刑事警察大隊偵查第七隊警務員兼副隊長 107 刑事警察大隊偵查第七隊警務員兼副隊長 黃裕凱 少年警察隊警務員 108 少年警察隊警務員 詹志賢 新興分局偵查隊警務員兼副隊長 109 新興分局偵查隊警務員兼副隊長 沈世鴻 前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長 110 前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長 陳博文 楠梓分局偵查隊警務員兼副隊長 111 楠梓分局偵查隊警務員兼副隊長 蔡宗憲 刑事警察大隊偵查第八隊警務員兼副隊長 112 刑事警察大隊偵查第八隊警務員兼副隊長 蔡宥闓 刑事警察大隊警務員 113 刑事警察大隊警務員 翁瑞昇 刑事警察大隊偵查第五隊警務員兼副隊長 114 刑事警察大隊偵查第五隊警務員兼副隊 長 陳郁文 刑事警察大隊警務員 115 鳳山分局警備隊隊長 王柏淇 仁武分局警備隊隊長 116 仁武分局警備隊隊長 蔡懷仁 婦幼警察隊警務員 117 保安警察大隊中隊長 洪振豐 保安警察大隊警務員 118 苓雅分局福德二路派出所警務員兼所 長 莊顯郎 鼓山分局新濱派出所警務員兼所長 119 鼓山分局新濱派出所警務員兼所長 周晏立 三民第一分局十全路派出所警務員兼所長 120 三民第一分局十全路派出所警務員兼所 長 蔡詒鋒 仁武分局大社分駐所警務員兼所長 121 仁武分局大社分駐所警務員兼所長 黃盟樹 六龜分局茂林分駐所警務員兼所長 122 六龜分局茂林分駐所警務員兼所長 鐘大偉 前鎮分局瑞隆派出所警務員兼所長 123 前鎮分局瑞隆派出所警務員兼所長 朱白雄 前鎮分局前鎮街派出所警務員兼所長 124 前鎮分局前鎮街派出所警務員兼所長 陳佳禾 前鎮分局警務員 125 鼓山分局龍華派出所警務員兼所 長 洪子棠 岡山分局彌陀分駐所警務員兼所長 126 岡山分局彌陀分駐所警務員兼所 長 柯一郎 小港分局漢民派出所警務員兼所長 127 小港分局漢民派出所警務員兼所長 （第七序列） 陳聖武 新興分局前金分駐所警務員兼所長（第八序列） 128 新興分局前金分駐所警務員兼所長 麥漢章 仁武分局仁武派出所警務員兼所長 129 仁武分局仁武派出所警務員兼所長 鄭煒 新興分局警務員 130 林園分局大寮分駐所警務員兼所長 吳國志 林園分局忠義派出所警務員兼所長 131 林園分局忠義派出所警務員兼所長 楊元益 小港分局警備隊隊長 132 仁武分局澄觀派出所警務員兼所長 林卓材 三民第二分局民族路派出所警務員兼所長 133 三民第二分局民族路派出所警務員兼所 長 朱家宏 小港分局高松派出所警務員兼所長 134 小港分局高松派出所警務員兼所長 陳宗靖 鳳山分局南成派出所警務員兼所長 135 鳳山分局南成派出所警務員兼所長 施東祈 鳳山分局鳳崗派出所警務員兼所長 136 鳳山分局鳳崗派出所警務員兼所長 孫英哲 湖內分局阿蓮分駐所警務員兼所長 137 湖內分局阿蓮分駐所警務員兼所長 （第七序列） 張孝忠 湖內分局田寮分駐所警務員兼所長 （第八序列） 138 前鎮分局一心路派出所警務員兼所長 李盈賜 旗山分局杉林分駐所警務員兼所長 139 苓雅分局三多路派出所警務員兼所長 鄭慶璋 苓雅分局警備隊隊長 140 新興分局中山路派出所警務員兼所長 李啟南 新興分局五福二路派出所警務員兼所長 141 新興分局五福二路派出所警務員兼所 長 許益菁 三民第一分局警務員 142 三民第二分局鼎金派出所警務員兼所 長 邱中均 苓雅分局凱旋路派出所警務員兼所長 143 苓雅分局凱旋路派出所警務員兼所長 丁木宏 岡山分局橋頭分駐所警務員兼所長 144 岡山分局橋頭分駐所警務員兼所長 李建興 三民第二分局陽明派出所警務員兼所長 145 三民第二分局陽明派出所警務員兼所 長 洪福臨 鳳山分局埤頂派出所警務員兼所長 146 鳳山分局埤頂派出所警務員兼所長 莊學良 旗山分局甲仙分駐所警務員兼所長 147 旗山分局甲仙分駐所警務員兼所長 陳俊浤 林園分局督察員 149 鳳山分局五甲派出所警務員兼所長 張志忠 鳳山分局警務員 150 鼓山分局警務員 （支援公共關係室） 周信宏 鼓山分局內惟派出所警務員兼所長 151 鼓山分局內惟派出所警務員兼所長 許鐽騰 刑事警察大隊警務員 152 三民第一分局警務員（第七序列） 張博鈞 刑事警察局偵查正 153 刑事警察大隊警務員（第七序列） 鄭安泰 刑事警察局偵查正 154 湖內分局警務員 袁粵山 刑事警察大隊警務員 155 保安警察大隊警務員 張逸凡 三民第一分局警務員 156 苓雅分局警務員 王育淞 前鎮分局警務員 157 交通警察大隊警務員 汪忠志 岡山分局警務員 158 左營分局警務員 邱健良 交通警察大隊警務員 159 新興分局警務員 張友榕 新興分局督察員 160 岡山分局警務員 謝志芳 刑事警察大隊警務員 161 前鎮分局警務員 楊明福 六龜分局警務員 162 六龜分局警務員 楊福安 三民第一分局警務員 163 前鎮分局警務員 郭彥維 交通警察大隊警務員 164 婦幼警察隊警務員 方俊欽 苓雅分局警務員 165 左營分局警務員 陳冠甫 三民第二分局警務員 166 三民第一分局警務員 廖偉丞 交通警察大隊警務員 167 苓雅分局警務員 莊瑾瑜 六龜分局警務員 168 鳳山分局警務員 李蘭郁 仁武分局警務員 169 楠梓分局刑事警務員（第七序列） 曾智明 楠梓分局刑事警務員（第八序列） 170 刑事警察大隊警務員（第七序列） 顏韶甫 左營分局警務員（第八序列） 171 刑事警察大隊警務員（第七序列） 蕭介銘 小港分局警務員（第八序列） 172 刑事警察大隊警務員（第七序列） 陳志清 刑事警察大隊警務員（第八序列） 173 三民第一分局刑事警務員（第七序 列） 朱壽華 三民第一分局刑事警務員（第八序列） 174 三民第二分局覺民路派出所警務員兼所長（第七序列） 李邦豪 三民第二分局覺民派出所警務員兼所長（第八序列） 175 鳳山分局警務員（第七序列） 馬百駿 鳳山分局警務員（第八序列） 176 楠梓分局警務員（第七序列） 蘇進春 楠梓分局警務員（第八序列） 177 左營分局警務員（第七序列） 顏宏成 左營分局警務員（第八序列） 178 鼓山分局警務員（第七序列） 蔡瀞儀 鼓山分局警務員（第八序列） 179 林園分局中庄派出所警務員兼所長（第七序列） 陳證閎 林園分局中庄派出所警務員兼所長 （第八序列） 180 刑事警察大隊警務員（第八序列） 郭瑾樺 刑事警察大隊分隊長 181 刑事警察大隊警務員（第八序列） 吳亭瑢 刑事警察大隊偵查員 182 刑事警察大隊警務員（第八序列） 易敬棠 刑事警察大隊分隊長 183 刑事警察大隊警務員（第八序列） 丁崑益 苓雅分局成功路派出所巡官兼副所長 184 刑事警察大隊警務員（第八序列） 施博鈞 湖內分局偵查員 185 第八序列行政警務員（服務單位另 選填） 洪緯修 三民第二分局巡官 186 第八序列行政警務員（服務單位另 選填） 李宗翰 鳳山分局新甲派出所巡官兼副所長 187 第八序列行政警務員（服務單位另 選填） 蔡淯仁 楠梓分局偵查員 188 第八序列行政警務員（服務單位另 選填） 洪銘聰 鹽埕分局五福四路派出所巡官兼所長 189 第八序列行政警務員（服務單位另 選填） 吳思賢 捷運警察隊分隊長 190 第八序列行政警務員（服務單位另 選填） 陳珍全 鳳山分局巡官 191 第八序列行政警務員（服務單位另 選填） 賴价賢 岡山分局嘉興派出所巡官兼所長 192 第八序列行政警務員（服務單位另 選填） 陳昀辰 苓雅分局成功路派出所巡官兼副所長 193 第八序列行政警務員（服務單位另 選填） 葉玉明 湖內分局一甲派出所巡官兼所長 194 第八序列行政警務員（服務單位另選填） 周煒翔 左營分局巡官 195 鹽埕分局五福四路派出所巡官兼所長 陳進男 小港分局巡官 196 岡山分局嘉興派出所巡官兼所長 吳美智 岡山分局深水派出所巡官兼所長 197 岡山分局深水派出所巡官兼所長 陳威傑 岡山分局巡官 198 湖內分局一甲派出所巡官兼所長 林政憲 三民第二分局鼎金派出所巡官兼副所 長 199 湖內分局田寮分駐所巡官兼所長 張志煌 林園分局中庄派出所巡官兼副所長 200 捷運警察隊分隊長 張育書 三民第一分局長明派出所巡官兼副所長 201 交通警察大隊分隊長 許輔昇 三民第一分局偵查員

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