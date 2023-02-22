拚治安！高雄市200中階警官異動 刑大5偵查隊長補足
2023/02/22 23:09
〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局今晚9點30分發布多達200名警官人事異動，主要有刑大5個外勤偵查隊長，以及上百名組長、股長、派出所所長、正副隊長名單，包括刑大2隊隊長陳世元、4隊隊長許湧洧、5隊隊長吳永彬、6隊隊長李吉田、8隊隊長王志銘，另原本有機會升任的公關室股長游士興，反被調至民防管制中心股長，恐打擊了公關人員士氣。
市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，經局長召集3位副局長、主任秘書、督察長、人事室主任及刑事警 察大隊大隊長等相關業務主管召開人事評議會，就本局現有及遞遺主管等職缺，經與會人員充分討論，參據適任人員品德操守、陞遷積分、職務歷練、工作表現、請調意願、專業能力及適才適所等考核情形通盤檢討，總計升遷人員共計201人，2月24日15時前報到。
201名警官異動名單如下：
|編號
|新 任
|姓名
|原 任
|單 位
|職 稱
|單 位
|職 稱
|1
|湖內分局民防組組長
|陳志能
|湖內分局保防組組長
|2
|湖內分局保防組組長
|楊枝和
|岡山分局防治組組長
|3
|岡山分局防治組組長
|凌佑祥
|旗山分局防治組組長
|4
|旗山分局防治組組長
|周志勇
|旗山分局行政組組長
|5
|旗山分局行政組組長
|陳順嘉
|六龜分局行政組組長
|6
|六龜分局行政組組長
|曾益章
|行政科警務正
|7
|行政科警務正
|胡世和
|政風室警務正
|8
|少年警察隊預防組組長
|洪桂霖
|鳳山分局交通組組長
|9
|鳳山分局交通組組長
|林弘敏
|鹽埕分局交通組組長
|10
|鹽埕分局交通組組長
|李俊杰
|刑事鑑識中心警務正
|11
|民防管制中心業務股股長
|侯政傑
|苓雅分局保防組組長
|12
|苓雅分局保防組組長
|郭隆益
|六龜分局保防組組長
|13
|六龜分局保防組組長
|李禹嶔
|法制室警務正
|14
|岡山分局行政組組長
|王自強
|湖內分局交通組組長
|15
|湖內分局交通組組長
|王玉全
|新興分局行政組組長
|16
|新興分局行政組組長
|蔡容銘
|小港分局行政組組長
|17
|小港分局行政組組長
|陳順來
|犯罪預防科警務正
|18
|保安科警務正
|林季璜
|政風室警務正
|19
|前鎮分局防治組組長
|周松祐
|前鎮分局行政組組長
|20
|前鎮分局行政組組長
|潘慶寶
|鹽埕分局防治組組長
|21
|鹽埕分局防治組組長
|黃坤祥
|三民第一分局民防組組長
|22
|三民第一分局民防組組長
|許和昌
|鹽埕分局行政組組長
|23
|鹽埕分局行政組組長
|林國樑
|保防科警務正
|24
|保防科警務正
|鄭士彬
|政風室警務正
|25
|三民第二分局秘書室主任
|薛又仁
|前鎮分局交通組組長
|26
|前鎮分局交通組組長
|黃家民
|林園分局交通組組長
|27
|林園分局交通組組長
|邱致中
|秘書室警務正
|28
|秘書室警務正
|郭誌遠
|人事室警務正
|29
|三民第一分局勤務指揮中心主任
|陳貴雅
|交通警察大隊行政組組長
|30
|交通警察大隊行政組組長
|廖錦松
|三民第一分局行政組組長
|31
|三民第一分局行政組組長
|葉福榮
|保防科警務正
|32
|保防科警務正
|蔡豐屹
|保安科警務正
|33
|保安科警務正
|侯長志
|後勤科警務正
|34
|苓雅分局行政組組長
|李嘉裕
|捷運警察隊行政組組長
|35
|捷運警察隊行政組組長
|黃明發
|行政科警務正
|36
|鳳山分局防治組組長
|黃曜祥
|仁武分局防治組組長
|37
|仁武分局防治組組長
|陸炳志
|鳳山分局行政組組長
|38
|鳳山分局行政組組長
|陳壽烈
|湖內分局行政組組長
|39
|湖內分局行政組組長
|吳世玄
|秘書室警務正（支援刑大）
|40
|三民第一分局交通組組長
|楊境恩
|楠梓分局防治組組長
|41
|楠梓分局防治組組長
|柯柏勳
|仁武分局交通組組長
|42
|仁武分局交通組組長
|石志鴻
|旗山分局交通組組長
|43
|旗山分局交通組組長
|吳志昇
|行政科警務正
|44
|三民第二分局交通組組長
|施啟智
|勤務指揮中心督察員
|45
|勤務指揮中心督察員
|王光儀
|督察室督察員
|46
|督察室督察員
|彭健彰
|人事室警務正
|47
|勤務指揮中心督察員
|黃文凌
|仁武分局行政組組長
|48
|仁武分局行政組組長
|羅榮忠
|楠梓分局行政組組長
|49
|楠梓分局行政組組長
|王敏輝
|行政科正俗股股長
|50
|行政科正俗股股長
|林景韓
|行政科警務正
|51
|民防管制中心修護股股長
|游士興
|公共關係室新聞股股長
|52
|公共關係室新聞股股長
|黃昭穎
|保安科警務正
|53
|保安科警務正
|陳玟華
|督察室警務正
|54
|六龜分局防治組組長
|謝玫妃
|鳳山分局勤務指揮中心主任
|55
|鳳山分局勤務指揮中心主任
|洪子欽
|六龜分局防治組組長
|56
|林園分局民防組組長
|張慶和
|林園分局秘書室主任
|57
|林園分局秘書室主任
|林勝郎
|林園分局民防組組長
|58
|岡山分局勤務指揮中心主任
|黃秋玲
|岡山分局民防組組長
|59
|岡山分局民防組組長
|李俊甫
|岡山分局勤務指揮中心主任
|60
|法制室法規股股長
|蘇哲正
|防治科戶口股股長
|61
|防治科戶口股股長
|劉君良
|法制室法規股股長
|62
|鼓山分局督察組組長
|李政儒
|林園分局督察組組長
|63
|林園分局督察組組長
|吳進樹
|六龜分局督察組組長
|64
|六龜分局督察組組長
|陳志忠
|楠梓分局秘書室主任
|65
|楠梓分局秘書室主任
|吳昇霖
|仁武分局秘書室主任
|66
|仁武分局秘書室主任
|羅龍山
|犯罪預防科警務正
|67
|小港分局督察組組長
|張家銘
|前鎮分局督察組組長
|68
|前鎮分局督察組組長
|李欣展
|鹽埕分局督察組組長
|69
|鹽埕分局督察組組長
|林盈男
|督察室督察員
|70
|仁武分局督察組組長
|吳政芳
|湖內分局督察組組長
|71
|湖內分局督察組組長
|陳啟中
|督察室督察員
|72
|刑事警察大隊偵查第二隊隊長
|陳世元
|刑事警察大隊偵查組組長
|73
|刑事警察大隊偵查組組長
|謝正偉
|刑事警察大隊專員
|74
|刑事警察大隊偵查第四隊隊長
|許湧洧
|刑事警察大隊專員
|75
|刑事警察大隊偵查第五隊隊長
|吳永彬
|刑事警察大隊經濟組組長
|76
|刑事警察大隊經濟組組長
|張益鈞
|刑事警察大隊專員
|77
|刑事警察大隊偵查第六隊隊長
|李吉田
|刑事警察大隊專員
|78
|刑事警察大隊偵查第八隊隊長
|王志銘
|刑事警察大隊專員
|79
|督察室警務正
|林楓凱
|苓雅分局福德二路派出所警務員兼所 長
|80
|政風室警務正
|柯政男
|三民第二分局鼎金派出所警務員兼所 長
|81
|政風室警務正
|陳又敬
|保安警察大隊中隊長
|82
|政風室警務正
|曾富達
|林園分局大寮分駐所警務員兼所長
|83
|秘書室警務正 （支援刑事警察大隊）
|許志萍
|鼓山分局龍華派出所警務員兼所長
|84
|犯罪預防科警務正
|盧志明
|苓雅分局三多路派出所警務員兼所長
|85
|後勤科警務正
|陳皇榮
|交通警察大隊警務員
|86
|行政科警務正
|張文聰
|仁武分局澄觀派出所警務員兼所長
|87
|行政科警務正
|林福雄
|鳳山分局警備隊隊長
|88
|行政科警務正
|林明進
|新興分局中山路派出所警務員兼所長
|89
|民防管制中心警務正
|李健源
|前鎮分局警務員
|90
|人事室警務正
|楊志麟
|前鎮分局一心路派出所警務員兼所長
|91
|人事室警務正
|莊閔傑
|三民第一分局警務員
|92
|刑事警察大隊專員
|歐承鑫
|湖內分局偵查隊警務員兼副隊長
|93
|刑事警察大隊專員
|陳義先
|仁武分局偵查隊警務員兼副隊長
|94
|刑事警察大隊專員
|張芳誠
|刑事警察大偵查第四隊警務員兼副隊 長
|95
|刑事警察大隊專員
|陳建成
|刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員 兼副隊長
|96
|刑事警察大隊專員
|吳燕成
|民防管制中心警務正
|97
|湖內分局偵查隊警務員兼副隊長
|趙魯峯
|刑事警察大隊警務員
|98
|仁武分局偵查隊警務員兼副隊長
|林正斌
|刑事警察大隊警務員
|99
|刑事警察大隊偵查第四隊警務員兼副隊長
|李志祥
|刑事警察大隊警務員
|100
|刑事警察大隊科技犯罪偵查隊警務員兼副隊長
|陳世峰
|小港分局偵查隊警務員兼副隊長
|101
|小港分局偵查隊警務員兼副隊長
|張懷昇
|刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長
|102
|刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長
|謝志明
|刑事警察大隊警務員
|103
|三民第一分局警務員
|劉嘉鈞
|三民第二分局偵查隊警務員兼副隊長
|104
|三民第二分局偵查隊警務員兼副隊長
|蘇吉利
|旗山分局偵查隊警務員兼副隊長
|105
|旗山分局偵查隊警務員兼副隊長
|吳秉勳
|六龜分局偵查隊警務員兼副隊長
|106
|六龜分局偵查隊警務員兼副隊長
|郭志誠
|刑事警察大隊偵查第七隊警務員兼副隊長
|107
|刑事警察大隊偵查第七隊警務員兼副隊長
|黃裕凱
|少年警察隊警務員
|108
|少年警察隊警務員
|詹志賢
|新興分局偵查隊警務員兼副隊長
|109
|新興分局偵查隊警務員兼副隊長
|沈世鴻
|前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長
|110
|前鎮分局偵查隊警務員兼副隊長
|陳博文
|楠梓分局偵查隊警務員兼副隊長
|111
|楠梓分局偵查隊警務員兼副隊長
|蔡宗憲
|刑事警察大隊偵查第八隊警務員兼副隊長
|112
|刑事警察大隊偵查第八隊警務員兼副隊長
|蔡宥闓
|刑事警察大隊警務員
|113
|刑事警察大隊警務員
|翁瑞昇
|刑事警察大隊偵查第五隊警務員兼副隊長
|114
|刑事警察大隊偵查第五隊警務員兼副隊 長
|陳郁文
|刑事警察大隊警務員
|115
|鳳山分局警備隊隊長
|王柏淇
|仁武分局警備隊隊長
|116
|仁武分局警備隊隊長
|蔡懷仁
|婦幼警察隊警務員
|117
|保安警察大隊中隊長
|洪振豐
|保安警察大隊警務員
|118
|苓雅分局福德二路派出所警務員兼所 長
|莊顯郎
|鼓山分局新濱派出所警務員兼所長
|119
|鼓山分局新濱派出所警務員兼所長
|周晏立
|三民第一分局十全路派出所警務員兼所長
|120
|三民第一分局十全路派出所警務員兼所 長
|蔡詒鋒
|仁武分局大社分駐所警務員兼所長
|121
|仁武分局大社分駐所警務員兼所長
|黃盟樹
|六龜分局茂林分駐所警務員兼所長
|122
|六龜分局茂林分駐所警務員兼所長
|鐘大偉
|前鎮分局瑞隆派出所警務員兼所長
|123
|前鎮分局瑞隆派出所警務員兼所長
|朱白雄
|前鎮分局前鎮街派出所警務員兼所長
|124
|前鎮分局前鎮街派出所警務員兼所長
|陳佳禾
|前鎮分局警務員
|125
|鼓山分局龍華派出所警務員兼所 長
|洪子棠
|岡山分局彌陀分駐所警務員兼所長
|126
|岡山分局彌陀分駐所警務員兼所 長
|柯一郎
|小港分局漢民派出所警務員兼所長
|127
|小港分局漢民派出所警務員兼所長 （第七序列）
|陳聖武
|新興分局前金分駐所警務員兼所長（第八序列）
|128
|新興分局前金分駐所警務員兼所長
|麥漢章
|仁武分局仁武派出所警務員兼所長
|129
|仁武分局仁武派出所警務員兼所長
|鄭煒
|新興分局警務員
|130
|林園分局大寮分駐所警務員兼所長
|吳國志
|林園分局忠義派出所警務員兼所長
|131
|林園分局忠義派出所警務員兼所長
|楊元益
|小港分局警備隊隊長
|132
|仁武分局澄觀派出所警務員兼所長
|林卓材
|三民第二分局民族路派出所警務員兼所長
|133
|三民第二分局民族路派出所警務員兼所 長
|朱家宏
|小港分局高松派出所警務員兼所長
|134
|小港分局高松派出所警務員兼所長
|陳宗靖
|鳳山分局南成派出所警務員兼所長
|135
|鳳山分局南成派出所警務員兼所長
|施東祈
|鳳山分局鳳崗派出所警務員兼所長
|136
|鳳山分局鳳崗派出所警務員兼所長
|孫英哲
|湖內分局阿蓮分駐所警務員兼所長
|137
|湖內分局阿蓮分駐所警務員兼所長 （第七序列）
|張孝忠
|湖內分局田寮分駐所警務員兼所長 （第八序列）
|138
|前鎮分局一心路派出所警務員兼所長
|李盈賜
|旗山分局杉林分駐所警務員兼所長
|139
|苓雅分局三多路派出所警務員兼所長
|鄭慶璋
|苓雅分局警備隊隊長
|140
|新興分局中山路派出所警務員兼所長
|李啟南
|新興分局五福二路派出所警務員兼所長
|141
|新興分局五福二路派出所警務員兼所 長
|許益菁
|三民第一分局警務員
|142
|三民第二分局鼎金派出所警務員兼所 長
|邱中均
|苓雅分局凱旋路派出所警務員兼所長
|143
|苓雅分局凱旋路派出所警務員兼所長
|丁木宏
|岡山分局橋頭分駐所警務員兼所長
|144
|岡山分局橋頭分駐所警務員兼所長
|李建興
|三民第二分局陽明派出所警務員兼所長
|145
|三民第二分局陽明派出所警務員兼所 長
|洪福臨
|鳳山分局埤頂派出所警務員兼所長
|146
|鳳山分局埤頂派出所警務員兼所長
|莊學良
|旗山分局甲仙分駐所警務員兼所長
|147
|旗山分局甲仙分駐所警務員兼所長
|陳俊浤
|林園分局督察員
|149
|鳳山分局五甲派出所警務員兼所長
|張志忠
|鳳山分局警務員
|150
|鼓山分局警務員 （支援公共關係室）
|周信宏
|鼓山分局內惟派出所警務員兼所長
|151
|鼓山分局內惟派出所警務員兼所長
|許鐽騰
|刑事警察大隊警務員
|152
|三民第一分局警務員（第七序列）
|張博鈞
|刑事警察局偵查正
|153
|刑事警察大隊警務員（第七序列）
|鄭安泰
|刑事警察局偵查正
|154
|湖內分局警務員
|袁粵山
|刑事警察大隊警務員
|155
|保安警察大隊警務員
|張逸凡
|三民第一分局警務員
|156
|苓雅分局警務員
|王育淞
|前鎮分局警務員
|157
|交通警察大隊警務員
|汪忠志
|岡山分局警務員
|158
|左營分局警務員
|邱健良
|交通警察大隊警務員
|159
|新興分局警務員
|張友榕
|新興分局督察員
|160
|岡山分局警務員
|謝志芳
|刑事警察大隊警務員
|161
|前鎮分局警務員
|楊明福
|六龜分局警務員
|162
|六龜分局警務員
|楊福安
|三民第一分局警務員
|163
|前鎮分局警務員
|郭彥維
|交通警察大隊警務員
|164
|婦幼警察隊警務員
|方俊欽
|苓雅分局警務員
|165
|左營分局警務員
|陳冠甫
|三民第二分局警務員
|166
|三民第一分局警務員
|廖偉丞
|交通警察大隊警務員
|167
|苓雅分局警務員
|莊瑾瑜
|六龜分局警務員
|168
|鳳山分局警務員
|李蘭郁
|仁武分局警務員
|169
|楠梓分局刑事警務員（第七序列）
|曾智明
|楠梓分局刑事警務員（第八序列）
|170
|刑事警察大隊警務員（第七序列）
|顏韶甫
|左營分局警務員（第八序列）
|171
|刑事警察大隊警務員（第七序列）
|蕭介銘
|小港分局警務員（第八序列）
|172
|刑事警察大隊警務員（第七序列）
|陳志清
|刑事警察大隊警務員（第八序列）
|173
|三民第一分局刑事警務員（第七序 列）
|朱壽華
|三民第一分局刑事警務員（第八序列）
|174
|三民第二分局覺民路派出所警務員兼所長（第七序列）
|李邦豪
|三民第二分局覺民派出所警務員兼所長（第八序列）
|175
|鳳山分局警務員（第七序列）
|馬百駿
|鳳山分局警務員（第八序列）
|176
|楠梓分局警務員（第七序列）
|蘇進春
|楠梓分局警務員（第八序列）
|177
|左營分局警務員（第七序列）
|顏宏成
|左營分局警務員（第八序列）
|178
|鼓山分局警務員（第七序列）
|蔡瀞儀
|鼓山分局警務員（第八序列）
|179
|林園分局中庄派出所警務員兼所長（第七序列）
|陳證閎
|林園分局中庄派出所警務員兼所長 （第八序列）
|180
|刑事警察大隊警務員（第八序列）
|郭瑾樺
|刑事警察大隊分隊長
|181
|刑事警察大隊警務員（第八序列）
|吳亭瑢
|刑事警察大隊偵查員
|182
|刑事警察大隊警務員（第八序列）
|易敬棠
|刑事警察大隊分隊長
|183
|刑事警察大隊警務員（第八序列）
|丁崑益
|苓雅分局成功路派出所巡官兼副所長
|184
|刑事警察大隊警務員（第八序列）
|施博鈞
|湖內分局偵查員
|185
|第八序列行政警務員（服務單位另 選填）
|洪緯修
|三民第二分局巡官
|186
|第八序列行政警務員（服務單位另 選填）
|李宗翰
|鳳山分局新甲派出所巡官兼副所長
|187
|第八序列行政警務員（服務單位另 選填）
|蔡淯仁
|楠梓分局偵查員
|188
|第八序列行政警務員（服務單位另 選填）
|洪銘聰
|鹽埕分局五福四路派出所巡官兼所長
|189
|第八序列行政警務員（服務單位另 選填）
|吳思賢
|捷運警察隊分隊長
|190
|第八序列行政警務員（服務單位另 選填）
|陳珍全
|鳳山分局巡官
|191
|第八序列行政警務員（服務單位另 選填）
|賴价賢
|岡山分局嘉興派出所巡官兼所長
|192
|第八序列行政警務員（服務單位另 選填）
|陳昀辰
|苓雅分局成功路派出所巡官兼副所長
|193
|第八序列行政警務員（服務單位另 選填）
|葉玉明
|湖內分局一甲派出所巡官兼所長
|194
|第八序列行政警務員（服務單位另選填）
|周煒翔
|左營分局巡官
|195
|鹽埕分局五福四路派出所巡官兼所長
|陳進男
|小港分局巡官
|196
|岡山分局嘉興派出所巡官兼所長
|吳美智
|岡山分局深水派出所巡官兼所長
|197
|岡山分局深水派出所巡官兼所長
|陳威傑
|岡山分局巡官
|198
|湖內分局一甲派出所巡官兼所長
|林政憲
|三民第二分局鼎金派出所巡官兼副所 長
|199
|湖內分局田寮分駐所巡官兼所長
|張志煌
|林園分局中庄派出所巡官兼副所長
|200
|捷運警察隊分隊長
|張育書
|三民第一分局長明派出所巡官兼副所長
|201
|交通警察大隊分隊長
|許輔昇
|三民第一分局偵查員