議員發言735次審完高市總預算 康裕成：理性溝通沒動用表決權

高市議會第二次臨時會今閉幕，兩次臨時會累計735次發言審完高市總預算。（議會提供）

2023/02/22 16:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會第2次臨時會今閉幕，議長康裕成向市民報告，議會在不動用表決權下，審議完成112年度總預算，而議員審查預算發言次數多達735次，代表每筆預算都是經過理性溝通和充分討論。

康裕成說明，為審查112年度總預算，議會2月後召開兩次臨時會、會期總計20天，但兩次臨時會實際審查預算天數只有15天，除第2次臨時會起每天下午提前1小時開會，還有5天下午是延後散會，感謝全體議員對審查預算的用心。

她表示，在20天會期中，議會除審議通過112年度地方總預算案，同時通過42件重要的市府提案，特別要向市民報告，這次議會在沒有動用表決權下，每一筆預算都是在理性溝通、充分討論下通過，非常感謝全體議員的配合。

她也提到二次臨時會中，新科議員初試啼聲，首度為市民權益發聲，資深議員和新手議員一起展現「老幹新枝」共榮現象，資深議員經驗豐富，問政穩健，新手議員表現亦不遑多讓，發言踴躍。

康裕成特別統計議員審查預算發言次數，累計多達735次，其中新科議員發言158次，資深議員和新手議員共同完成審查預算的責任。

她期盼市府團隊珍惜議會通過的每筆預算，並利用有限資源推動市民最急迫需求的建設和福祉，創造高雄最大城市價值，希望陳市長不要辜負市民的期待。

高市議會臨時會今閉幕，議長康裕成感謝議員理性溝通、充分討論。（記者王榮祥翻攝）

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