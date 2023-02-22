台鐵高雄機廠都計變更調整案出爐 5重點獲與會專家學者認同

台鐵高雄機廠都計變更調整案今出爐，邀請專家學者、相關局處參與討論。（記者王榮祥攝）

2023/02/22 16:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄機廠都市計畫變更調整方案今出爐，與會專家學者多肯定調整內容有公民參與精神，都發局指出修正案將提明日市都委會報告確認，預計3月將再依程序辦理第二次公開展覽，各方如有意見、仍可在市都委會平台討論。

調整內容有5個重點，維持鐵道紋理、保留全棟貨車工廠、紀念樹木原地保留、呼應地方對公共設施的需求、因應輕軌建設取得輕軌機廠土地；另將提報33棵特定紀念樹木。

台鐵高雄機廠位處鳳山、前鎮、苓雅三區交界，佔地約31公頃，原為南台灣最大鐵路客貨車廂維修廠，因鐵路地下化及臨港線停駛，2013年經行政院核定整廠遷建至屏東潮州，原廠區則啟動都市計畫變更，2021年10月完成遷建。

但都計調整案去年4月27日市都委會審議修正通過後，引發地方強烈質疑，各界針對貨車工廠、鐵道紋理及老樹保留等提出許多意見。

市長陳其邁為此指示3原則，最大可能保留鐵道紋理與地景意象、貨車工廠全棟保存再利用、保障台鐵局資產開發之政策任務；市府接續召開3場座談，徵詢民代、公民團體、專家學者及台鐵局等意見，對此案凝聚更多共識。

變更調整方案今出爐，由副市長林欽榮親自說明，文史團體打狗文史再興會社理事陳坤毅、高市都委會委員陳啓仁、陳奎宏，專家學者趙建銘及台鐵局代表均與會。

林欽榮說明，都市計畫調整有5大重點：維持鐵道紋理、保留全棟貨車工廠、紀念樹木原地保留、呼應地方對公共設施的需求、因應輕軌建設取得輕軌機廠土地：與會學者多肯定調整方案，認為有公民參與精神，也期待市府後續相關政策能參考此模式。

台鐵高雄機廠都計變更調整案今出爐，有5大重點。（都發局提供）

台鐵高雄機廠都計變更調整案今出爐，左為原案，右為調整後方案。（記者王榮祥翻攝）

高市副市長林欽榮說明台鐵高雄機廠都計變更調整案。（記者王榮祥攝）

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