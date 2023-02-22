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    首頁　>　高雄市

    高雄市舊議會閒置13年 開發商提案改建議事紀念館

    高捷橘線設有O4舊市議會站。（記者黃旭磊攝）

    高捷橘線設有O4舊市議會站。（記者黃旭磊攝）

    2023/02/22 14:18

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市舊議會停用荒廢13年，開發商於上週提出改建計畫，待市府組會審查後可望改建保留舊議事廳作為民主議事博物館，後方大樓將新建數十層商辦大樓。

    高雄市舊市議會都市更新事業公開評選實施者案，上週首度公告截止，根據本報掌握消息，有開發商提出保證金4800萬元及明確改建計劃，預計送13人評選會審查，最快今年即可動工。

    文化局長王文翠表示，舊市議會於2020年登錄為高雄市歷史建築，開發案有廠商投標，至於是否有競爭者及開發內容，將待審議後公布以尊重合約精神及委員專業。

    舊市議會建於1966年，使用44年後，議會於2010年搬遷至鳳山行政中心，中正路原址閒置荒廢13年，曾由市府教育局等單位進駐，一直未能妥善運用，目前大門張貼「……公有財產禁止擅自侵入及毁損公物……」字條。

    相關人士透露，文化部長史哲上任前相當關心本案，認為有別於台北市舊市議會全部拆除，可望保留議事風貌，讓前廳歷史建物轉型成台灣地方自治民主議事紀念館。

    包括興富發、遠雄建設、聯上實業、劉培森建築師事務所、隆大營造及清景麟建築團隊、欣巴巴事業及三地開發地產等數十家開發商，曾於去年（2022年）參與簡報計畫表達開發意願。

    舊高雄市議會建於1966年，現為高雄市歷史建築。（圖由文化局提供）

    舊高雄市議會建於1966年，現為高雄市歷史建築。（圖由文化局提供）

    舊議會停用荒廢13年，門口貼有公告。（記者黃旭磊攝）

    舊議會停用荒廢13年，門口貼有公告。（記者黃旭磊攝）

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