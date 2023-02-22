露鳥慣犯！曾秀GG請女店員幫戴保險套 再涉遛小弟弟襲胸
〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾在高雄某便利商店，露鳥請女店員幫忙戴保險套的27歲男子趙元榮，他的「鳥」一直關不住，時常在高雄街頭蹓躂，即使前科累累，他近期又在前鎮區露鳥襲胸被逮，被法官依違反性騷擾防治法判刑6月，得易科罰金，併科罰金6萬元。
趙元榮從2018年4月起就開始出沒在高雄街頭露鳥、襲胸，當時他被逮後，法官看他年紀不大，且犯後態度良好，依公然猥褻、性騷擾等罪判他拘役90天，得易科9萬元罰金。
自稱從事機械工、月薪3萬元的趙元榮繳交9萬元罰金免去坐牢後，竟不思悔改，2018年12月27日在國立高雄餐飲大學露鳥給女大生看，被判刑2月，得易科6萬元罰金；2021年7月10日凌晨3點多又在前金區趁女騎士停車彎腰幫腳踏車上鎖時，伸手摸她屁股，被判刑5月，得易科15萬元罰金。
2021年10月11日凌晨4點多，趙元榮在苓雅區苓雅一路與永定街口露鳥，被判刑5月，得科15萬元罰金；2022年2月19日上午7點多，趙在楠梓區某便利商店拿了一盒保險套，拿到櫃台結帳時，竟露出鳥請女店員幫他戴保險套，這次他被判刑4月，得易科12萬元罰金。
去年8月，趙元榮又在苓雅區福建街一帶趁女機車騎士停等紅燈時，伸手摸她大腿，被法官判刑6月，得易科18萬元罰金，併科罰金5萬元。
從2018年開始計算，趙涉及多起性騷擾和猥褻案，但仍不知悔改，又在前鎮區中山二路與民權二路口露鳥、打手槍給停等紅燈的女騎士欣賞，女騎士不理他，趙男竟又騎車追上去，趁停等紅燈時伸手襲胸，這次他仍被判刑6月，得易科18萬元罰金，併科罰金6萬元，可上訴。