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    首頁　>　高雄市

    露鳥慣犯！曾秀GG請女店員幫戴保險套 再涉遛小弟弟襲胸

    高雄一名前科累累的變態男曾涉及便利商店露鳥請超商女店員幫戴保險套，又再涉街頭露鳥襲胸案。示意圖。（資料照）

    高雄一名前科累累的變態男曾涉及便利商店露鳥請超商女店員幫戴保險套，又再涉街頭露鳥襲胸案。示意圖。（資料照）

    2023/02/22 14:00

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾在高雄某便利商店，露鳥請女店員幫忙戴保險套的27歲男子趙元榮，他的「鳥」一直關不住，時常在高雄街頭蹓躂，即使前科累累，他近期又在前鎮區露鳥襲胸被逮，被法官依違反性騷擾防治法判刑6月，得易科罰金，併科罰金6萬元。

    趙元榮從2018年4月起就開始出沒在高雄街頭露鳥、襲胸，當時他被逮後，法官看他年紀不大，且犯後態度良好，依公然猥褻、性騷擾等罪判他拘役90天，得易科9萬元罰金。

    自稱從事機械工、月薪3萬元的趙元榮繳交9萬元罰金免去坐牢後，竟不思悔改，2018年12月27日在國立高雄餐飲大學露鳥給女大生看，被判刑2月，得易科6萬元罰金；2021年7月10日凌晨3點多又在前金區趁女騎士停車彎腰幫腳踏車上鎖時，伸手摸她屁股，被判刑5月，得易科15萬元罰金。

    2021年10月11日凌晨4點多，趙元榮在苓雅區苓雅一路與永定街口露鳥，被判刑5月，得科15萬元罰金；2022年2月19日上午7點多，趙在楠梓區某便利商店拿了一盒保險套，拿到櫃台結帳時，竟露出鳥請女店員幫他戴保險套，這次他被判刑4月，得易科12萬元罰金。

    去年8月，趙元榮又在苓雅區福建街一帶趁女機車騎士停等紅燈時，伸手摸她大腿，被法官判刑6月，得易科18萬元罰金，併科罰金5萬元。

    從2018年開始計算，趙涉及多起性騷擾和猥褻案，但仍不知悔改，又在前鎮區中山二路與民權二路口露鳥、打手槍給停等紅燈的女騎士欣賞，女騎士不理他，趙男竟又騎車追上去，趁停等紅燈時伸手襲胸，這次他仍被判刑6月，得易科18萬元罰金，併科罰金6萬元，可上訴。

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