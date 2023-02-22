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    首頁　>　高雄市

    高雄熱血計程車再出動！長者發通知打次世代疫苗今起跑

    高雄市今起開設社區接種站為長者施打莫德納次世代BA.4/5疫苗，交通及行動不便者可預約熱血計程車接送。（高雄市衛生局提供）

    高雄市今起開設社區接種站為長者施打莫德納次世代BA.4/5疫苗，交通及行動不便者可預約熱血計程車接送。（高雄市衛生局提供）

    2023/02/22 12:52

    〔記者許麗娟／高雄報導〕為鼓勵長者接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）莫德納次世代BA.4/5疫苗，高雄市今（22日）起將設置85個場次的社區接種站，65歲以上長者可依通知單前往接種，不僅可預約「熱血計程車」接送，接種完還可領取500元禮券。

    次世代BA.4/5疫苗發單接種首日，陳其邁市長上午前往三民區慈濟靜思堂接種站，視察接種動線、關懷接種疫苗長輩，並向醫護及工作人員致意，陳其邁呼籲，65歲以上是染疫後相對風險較高族群，打疫苗是預防重症死亡的最好方式。接種次世代BA.4/5疫苗追加劑，對BA.2.75/BQ.1等變異株，仍具相當保護力、有效降低因感染造成之重症或死亡風險。

    衛生局也提醒，長輩依通知單前往社區接種站接種疫苗時，請攜帶健保卡、身分證、疫苗接種黃卡及接種通知單。如有需要接送接種的長輩，也可向區公所聯繫安排「熱血計程車」。

    衛生局及民政局已經針對設籍本市65歲以上長者，預計在3月12日前規劃85個場次的社區接種站並發放通知單，安排前往接種次世代BA.4/5疫苗。

    高雄市籍65歲以上長者（原住民55歲以上）於2月24日至3月20日至社區接種站或合約醫療院所完成接種疫苗，不分劑次皆獎勵500元禮券（原民區獎勵500元現金），今、明2天接獲通知單前往社區站接種的長者也能領取500元禮券。自行前往接種則可上網「高雄市COVID-19疫苗合約院所查詢系統」預約。

    高雄市長陳其邁前往三民區慈濟靜思堂接種站視察長者接種情形。（高雄市衛生局提供）

    高雄市長陳其邁前往三民區慈濟靜思堂接種站視察長者接種情形。（高雄市衛生局提供）

    高雄市65歲以上長者今起發送通知至社區站接種次世代疫苗。（高雄市衛生局提供）

    高雄市65歲以上長者今起發送通知至社區站接種次世代疫苗。（高雄市衛生局提供）

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