以南沙太平島為人道救援中心 國軍醫院承接海巡4000噸級巡防艦遠距醫療系統

為落實以南沙太平島為人道救援中心的政策目標，國軍醫院承接海巡署4000噸級巡防艦遠距醫療系統。圖為海巡嘉義艦。（資料照）

2023/02/22 12:45

〔記者洪定宏／高雄報導〕為了達成以南沙太平島為人道救援中心的政策目標，海巡署嘉義艦等4000噸級巡防艦配備的海上遠距智慧醫療系統，將由國軍高雄總醫院左營分院承接，協助海巡艦醫官進行緊急醫療救護。

在海巡署副署長張忠龍見證下，今天上午由艦隊分署長廖德成、國軍左營分院長陳盈凱及台船公司總經理魏正賜，共同簽署「海洋委員會海巡署艦隊分署4000噸級巡防艦海上智慧醫療系統三方合作備忘錄」。

海巡署強調，「海上遠距智慧醫療系統」結合健保系統，可查詢個人電子病歷及海上救難案例等資訊，搭配智慧醫療物聯網及穿戴裝置，國軍左營分院可透過岸、海遠距視訊多方會診，並即時監看患者生理徵象，避免病情惡化，再搭配直升機後送，有效擴展救援範圍，爭取時效。

台灣曾於2016年11月，首次在南沙太平島海域舉辦跨部會搜救演練，動員3架飛機、8艘艦艇，模擬外國貨輪航行至南沙太平島海域時，甲板貨物起火，船員受傷跳海逃生，項目包含遇險通報與任務分工、船舶滅火與人員搶救、物資補給與災損復原、視訊醫療與專機檢派，以及傷患接駁與緊急後送。

在海巡署副署長張忠龍（左2）見證下，由艦隊分署長廖德成（左1）、國軍左營分院長陳盈凱（右2）及台船公司總經理魏正賜（右1），共同簽署合作備忘錄。 （海巡署提供）

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