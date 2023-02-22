全台首個超商機器人外送員！穿梭人群搭電梯送咖啡 使命必達

「Cubot ONE」穿梭路障送咖啡。（記者李惠洲攝）

2023/02/22 11:14

〔記者黃旭磊、王榮祥、李惠洲／高雄報導〕經濟部在高雄軟體園區推出全台首個超商機器人外送員「Cubot ONE」，從3月起與統一超商合作，搭電梯奔馳園區3棟大樓，試營運1年為員工送餐及咖啡。

「輸入手機末4碼，開門拿咖啡」，工業技術研究院副院長張培仁、經濟部技術處專門委員張能凱、統一超商協理謝冠宏及foodomo專聯科技總經理簡心縈等賓客在園區示範點餐，「Cubot ONE」俐落穿梭人群，還透過亞灣 5G AIoT網路聯絡，準確搭電梯抵達樓層辦公室。

經濟部技術處強調，「Cubot ONE」在人潮中避開障礙，還能藉由雲端機房控制電梯樓層，讓機身進出狹窄電梯，園區員工從手機foodomo APP一鍵下單，即可外送到園區各樓層。

高雄軟體科技園區呂姓員工表示，機器人在這裡跑一段時間了，早上喝咖啡、喝下午茶遠端點餐，10多分鐘就送來辦公室，不必下樓到7-11。

「Cubot ONE」將4杯拿鐵咖啡準確送至會場，沿途避開三角錐路障，並發音提醒沿路拍攝人群「送餐中」，還搭乘電梯送至指定樓層辦公室，打手機通知消費者送達，鐵製外殼防風雨，下雨也能服務。

高雄5G AIoT產業突破AMR導航技術及計算能力，讓外送機器人不僅應用在物流餐飲，也擴及醫療運輸服務患者。

統一超商表示，試行1週以來最多人點咖啡，而因應少子化、高齡化下人力短縮趨勢，過去兩年物流、外送需求快速成長。

張培仁強調，與統一超商合作推廣自主式移動機器人AMR（Autonomous Mobile Robot） 外送服務，相關無人智慧物流技術去（2022）年在高雄大南方展中首度亮相，經過半年結合5G AIoT網路打造後台機房。

4杯拿鐵送抵會場。（記者黃旭磊攝）

經濟部在高軟園區推出全台首個超商機器人外送員。（記者李惠洲攝）

全台首個超商機器人外送員起跑。（記者黃旭磊攝）

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