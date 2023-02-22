嘿咻完進入「聖人模式」 老司機頭暈摔癱怒控美容店

王姓老司機在美容店嘿咻完摔傷。示意圖。（讀者提供）

2023/02/22 10:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子到高雄老牌美容名店消費，他跟陳姓女按摩師嘿咻完，頭暈暈起身進入盥洗室時不慎滑倒，導致第3至6節頸椎脊隨完全損傷，王男怒告美容店過失重傷害，認為店家不應該在房間內裝設台階，且台階上也沒有鋪設軟墊，但檢方函詢高市府工務局，確認法規並沒有限制房間裡不能裝台階，且王男也無法舉證地面溼滑，因此偵結處分美容店負責人不起訴。

檢方指出，2021年12月9日凌晨1點半，王姓男子在三民區某老牌美容名店與陳姓女按摩師完成性交易後，他從床鋪起身夜準進入房內盥洗室時，突然倒地不起，救護人員到場後將王男送醫，但王的第3至6節頸椎脊隨完全損傷、第七節頸椎骨折、頭皮也出現撕裂傷。

王男事後指控，美容店沒有維持地面乾燥，溼滑的地板加上房間內不該存在的台階，導致他不小心滑倒還撞到台階，導致他傷勢嚴重，因此向店家顏姓負責人提告過失重傷害罪。

檢方偵查時，陳女作證指出，她跟王男嘿咻完，王男起身時說自己頭暈暈，她請王男先蹲下休息，下一秒王男就突然倒地，當時地面上並無積水，她也不曉得為何會滑倒；兩名協助王男就醫的消防員也說，他們沒有印象房裡是否有積水，當時只看到王男臉部朝下，有流水，緊急處置後就趕快將他送醫。

檢方函詢高市工務局，工務局回函指稱，目前法規並沒有規範室內不得安裝台階；檢方認為，由於無法證明美容店的房間內是否有積水，法規上也沒有限制安裝台階，因此認定罪證不足，偵結處分美容店負責人不起訴。

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