駁二Pinway職人創客點子多 漢翔、海軍、史博館都成客群

「大雄的木作世界」客製木作質感鋼筆深獲各界喜愛，挑選梣木的波浪紋型並染為藍色表示海洋意象。（青年局提供）

2023/02/22 09:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局設在駁二的「Pinway」，進駐一群專精木作、皮革、3D列印與數位自造技術的職人創客，除開課教學，更提供各界將創意想法轉化為實際運用，協助新品設計與試產打樣，漢翔、高雄歷史博物館、海軍司令部都成客群。

青年局長張以理表示，Pinway不僅是青年交流共創的學習場域，也積極協助這些職人創客與業界跨域合作，激盪創意同時、也能藉此熟悉市場特性，讓設計製作的成品更能兼具美感與實用。

其中跳脫傳統木作框架為核心理念的大雄的木作世界，其客製獨特的拼木筆紋路與專業創作手法深獲各界喜愛，曾獲選為海軍司令部公務贈禮。

擅長3D列印並曾於中央創業型SBIR-創業概念海選計畫明星組獲獎的「硬印」團隊，透過青年局Pinway輔導媒合，獲漢翔青睞委託打樣機械零件，並協助研發項目進行。

除協助團隊媒合業界資源，Pinway也積極與地方串聯建立合作橋梁，媒合木作職人與深耕鹽埕多年的親子活動「街頭玩童」團隊合作，擺脫制式罐頭遊具的呆板內容以兒童的遊樂需求與角度為靈感，協力開發大型木作遊具，讓社區孩子發想創意、玩得盡興。

另也與高雄歷史博物館合作，以兼具實用與收藏特色的「火漆章」為靈感，協力研製打樣具設計感木質印章，讓設計創意與傳統內涵碰撞出新火花。

青年局歡迎有創意、有想法的青年可多加利用Pinway創客能量與技術資源，將腦中的創新想法在Pinway大膽實踐!活動資訊可至Pinway粉專查詢或電洽（07）521-4767；亦可至本局官網查詢關注最新活動訊息。

擁有傑出3D列印等各種數位自造技術的「硬印」團隊，不僅提供研發試產打樣服務，亦開辦各類技術應用及體驗課程。（青年局提供）

與地方親子活動「街頭玩童」團隊合作，讓小朋友發揮創意，協力開發大型木作攀爬遊具。（記者王榮祥翻攝）

與高雄歷史博物館合作，以火漆章為靈感，協力打樣製作木質章。（記者王榮祥翻攝）

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