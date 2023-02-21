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    首頁　>　高雄市

    高雄水果疫後進軍國際食品展 可望帶動外銷量成長2成

    高雄水果睽違3年，再度進軍2023波灣國際食品展受歡迎。（市府提供）

    高雄水果睽違3年，再度進軍2023波灣國際食品展受歡迎。（市府提供）

    2023/02/21 23:26

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕全球疫情趨緩，高雄水果睽違3年，再度進軍國際市場，先挺進2023波灣國際食品展，3月7日將搶攻日本東京國際食品展，擴大中東、日本市場，後續還有北美、星馬市場展售會接力，帶動今年整體外銷可望成長2成。

    市府農業局受限全球疫情，睽違3年再度帶領農民團體，參加2023波灣國際食品展，為期5天於杜拜國際會展中心登場，主打「高雄首選」芭樂、蜜棗及農產加工品等受歡迎；駐杜拜台北商務辦事處長張治平對高雄水果美味及品質讚不絕口。

    科威特貿易商對蜜棗、芭樂感興趣，洽談水果出口細節；加洲合作社新開發低溫乾燥青花菜詢問度超高，土耳其、以色列食品貿易商很有興趣，認為在中東市場屬於稀有項目，相當具有發展潛力。

    根據市府農業局統計，高雄水果去年整體外銷量5282.9公噸，前三名水果是鳳梨、番石榴及香蕉，主要外銷前三名為日本、新加坡及加拿大，隨著國際疫情趨緩，出國參展拚外銷，帶動今年整體外銷量預估將成長2成。

    農業局預計3月7日帶領農民團體，挺進日本東京國際食品展4天，行銷蜜棗、香蕉、鳳梨及農產加工品等，3月過後將進軍新加坡、馬來西亞市場，主打芭樂、鳳梨、蓮霧及農產加工品，下半年全力搶攻北美市場，前進美國西雅圖、加拿大超市，舉辦展售會或試吃會等，擴大整體外銷市場。

    高雄水果睽違3年，再度進軍2023波灣國際食品展受歡迎。（市府提供）

    高雄水果睽違3年，再度進軍2023波灣國際食品展受歡迎。（市府提供）

    高雄水果睽違3年，再度進軍2023波灣國際食品展受歡迎。（市府提供）

    高雄水果睽違3年，再度進軍2023波灣國際食品展受歡迎。（市府提供）

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