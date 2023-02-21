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    首頁　>　高雄市

    離譜！學校花圃屢傳尿騷味 竟是垃圾車司機隨地便溺

    高雄楠梓國中通學步道花圃近來瀰漫尿騷味，竟是楠梓清潔隊垃圾車司機多次隨地便溺，整個過程監視器全都錄。（圖取自記者新聞網）

    高雄楠梓國中通學步道花圃近來瀰漫尿騷味，竟是楠梓清潔隊垃圾車司機多次隨地便溺，整個過程監視器全都錄。（圖取自記者新聞網）

    2023/02/21 23:07

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄楠梓國中通學步道花圃近來瀰漫尿騷味，學生每天打掃仍清不掉異味，家長以為是流浪狗亂尿尿，沒想到竟是楠梓清潔隊垃圾車司機多次隨地便溺，今晚監視器畫面曝光，環保局證實是楠梓區清潔隊夜間垃圾車駕駛所為，將依法裁罰1200至6000元，並依違反職工工作規則，將送職工考核會議處。

    楠梓國中有家長向媒體投訴，學生每天打掃學校通學步道花圃，卻總是瀰漫尿騷味，一直清不掉異味，原本懷疑是流浪狗亂尿尿，沒想到架設攝影機監控，赫見清潔隊垃圾車司機多次隨地便溺，讓學生每天幫他清排泄物。

    該駕駛於清運垃圾車過程中，不但身上穿著制服，還無視民眾前來倒垃圾，竟直接下車走到楠梓國中通學步道花圃隨地便溺，且多次知法犯法，實在很離譜！

    環保局今晚證實是楠梓區清潔隊夜間垃圾車駕駛所為，他因年紀稍長尿急，利用收運最後1處垃圾清運點空檔，大約晚間9時至9時30分，前往該處便溺。

    環保局表示，該名駕駛違反廢棄物清理法，影響環境衛生事證明確，將依法裁處1200至6000元罰鍰，另隨地便溺行為違反本局職工工作規則，將一併送職工考核會議處，清潔隊單位主管也會於勤前教育加強宣導，請同仁切勿以身試法。

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