土地公生日！高雄過埤里福德宮擲筊搏金龜 他12聖杯贏大獎

簡錦輝（右）總計擲筊12聖杯，贏得最大獎五錢金龜。（記者陳文嬋攝）

2023/02/21 20:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今天是土地公生日，鳳山區過埤里福德宮推出擲筊搏金龜、金元寶，今晚由簡錦輝總計擲筊12聖杯贏得最大獎5錢金龜，11歲男童陳品睿與姨婆楊麗華各擲出9聖杯奪下2錢金元寶，場面熱鬧滾滾。

鳳山區過埤里福德宮推出擲筊搏金龜、金元寶活動，從農曆春節一直熱鬧到土地公生日，吸引3500多人試手氣，以擲筊7聖杯有10人最多。

廟方今晚進入決賽大PK，擲筊最多是10聖杯有3人，歷經二度決賽，由63歲信徒簡錦輝勝出，總計擲筊12聖杯，贏得最大獎5錢金龜，他感謝土地公賜福。

11歲男童陳品睿與他的姨婆楊麗華奪下2錢金元寶，陳品睿開心表示，要把金元寶當作紀念；楊麗華笑稱以前運氣平平，今晚出門前幫出生才5個月孫子換尿布，一度摸到「黃金」，晚上就擲出9聖杯。

現場還舉辦摸彩活動，廟方準備上百個多獎品，開放信徒抽獎，最大獎是50吋電視，還有洗衣機等，場面熱鬧滾滾。

鳳山區過埤里早年荒蕪一片，福德宮是地方信仰中心，土地公託夢指示建廟，在地居民出錢出力，每戶派人開墾山崙，赫見山壁有1隻長30多公分、寬20多公分的白龜，居民將白龜放生後，將土地公安座在此，令人嘖嘖稱奇！

主委簡仁爘是地方善人，三度於家門前發現不同烏龜，其中1隻龜殼紋路狀似土地公外貌，連簡仁爘也嚇一大跳，趕緊將3隻烏龜放生，地方盛傳是土地公派出3隻烏龜，請簡仁爘出馬為地方服務，簡仁爘也在地方力拱下，接任過埤里福德宮主委。

11歲男童陳品睿與姨婆楊麗華各擲出9聖杯奪下2錢金元寶。（記者陳文嬋攝）

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