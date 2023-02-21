為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    土地公生日！高雄過埤里福德宮擲筊搏金龜 他12聖杯贏大獎

    簡錦輝（右）總計擲筊12聖杯，贏得最大獎五錢金龜。（記者陳文嬋攝）

    簡錦輝（右）總計擲筊12聖杯，贏得最大獎五錢金龜。（記者陳文嬋攝）

    2023/02/21 20:39

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕今天是土地公生日，鳳山區過埤里福德宮推出擲筊搏金龜、金元寶，今晚由簡錦輝總計擲筊12聖杯贏得最大獎5錢金龜，11歲男童陳品睿與姨婆楊麗華各擲出9聖杯奪下2錢金元寶，場面熱鬧滾滾。

    鳳山區過埤里福德宮推出擲筊搏金龜、金元寶活動，從農曆春節一直熱鬧到土地公生日，吸引3500多人試手氣，以擲筊7聖杯有10人最多。

    廟方今晚進入決賽大PK，擲筊最多是10聖杯有3人，歷經二度決賽，由63歲信徒簡錦輝勝出，總計擲筊12聖杯，贏得最大獎5錢金龜，他感謝土地公賜福。

    11歲男童陳品睿與他的姨婆楊麗華奪下2錢金元寶，陳品睿開心表示，要把金元寶當作紀念；楊麗華笑稱以前運氣平平，今晚出門前幫出生才5個月孫子換尿布，一度摸到「黃金」，晚上就擲出9聖杯。

    現場還舉辦摸彩活動，廟方準備上百個多獎品，開放信徒抽獎，最大獎是50吋電視，還有洗衣機等，場面熱鬧滾滾。

    鳳山區過埤里早年荒蕪一片，福德宮是地方信仰中心，土地公託夢指示建廟，在地居民出錢出力，每戶派人開墾山崙，赫見山壁有1隻長30多公分、寬20多公分的白龜，居民將白龜放生後，將土地公安座在此，令人嘖嘖稱奇！

    主委簡仁爘是地方善人，三度於家門前發現不同烏龜，其中1隻龜殼紋路狀似土地公外貌，連簡仁爘也嚇一大跳，趕緊將3隻烏龜放生，地方盛傳是土地公派出3隻烏龜，請簡仁爘出馬為地方服務，簡仁爘也在地方力拱下，接任過埤里福德宮主委。

    11歲男童陳品睿與姨婆楊麗華各擲出9聖杯奪下2錢金元寶。（記者陳文嬋攝）

    11歲男童陳品睿與姨婆楊麗華各擲出9聖杯奪下2錢金元寶。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    土地公生正好是「世界母語日」 萌童用客語向「伯公」祝壽
    2023/02/21 17:21

    土地公生正好是「世界母語日」 萌童用客語向「伯公」祝壽
    土地公生日！崗山頭大南天福德祠湧人潮 大龜王今晚一筊高下
    2023/02/21 15:52

    土地公生日！崗山頭大南天福德祠湧人潮 大龜王今晚一筊高下

    快收藏！公園宅「這區」獲頂客收藏
    慶土地公生日也分享添丁喜悅 歸仁六甲延續「擔龜」習俗
    2023/02/21 12:49

    慶土地公生日也分享添丁喜悅 歸仁六甲延續「擔龜」習俗
    台南伯公生慶典 巨型人偶伯公、伯婆逗熱鬧
    2023/02/21 12:23

    台南伯公生慶典 巨型人偶伯公、伯婆逗熱鬧

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    「頭牙」拜土地公慶生 專家提醒注意果品「4好4壞」
    2023/02/21 12:18

    「頭牙」拜土地公慶生 專家提醒注意果品「4好4壞」
    成功救回土地及標售金 苗市「田寮本境伯公」辦復興文化祭
    2023/02/20 14:33

    成功救回土地及標售金 苗市「田寮本境伯公」辦復興文化祭
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播