內門宋江陣有亮點 台南大學正妹吸睛

今年內門宋江陣活動，將於2月25至3月8日在內門南海紫竹寺登場，今天下午在高市府前廣場舉辦記者會。（記者李惠洲攝）

2023/02/21 16:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年內門宋江陣活動，將於2月25至3月8日在內門南海紫竹寺登場，睽違3年的創意宋江陣頭大賽將復辦，冠軍獎金高達80萬元，精彩可期，邀請大家228連假到內門看陣頭、吃辦桌、遶境趣。

高雄市觀光局長高閔琳、南海紫竹寺主委湯富隆，今天下午在高市府前廣場宣布，睽違3年的創意宋江陣頭大賽復辦，現場並邀來傳統武陣代表內門國小宋江陣，與創意宋江陣代表台南大學尬陣交流，台南大學隊長陳靜璇長相清秀，從小二開始練太極拳，架式十足剛柔並濟，成為會場最大亮點。

高市府祕書長郭添貴表示，創意宋江陣頭大賽今年再度登場，2月25、26日進行初賽，3月4日決賽，前3名獎金均較上屆提高，分別為80萬元、60萬元及40萬元，總獎金高達200萬元，希望激勵全台校園及民間好手，一起發揚武術強身。

南海紫竹寺主委湯富隆表示，除了精彩的宋江陣頭大賽，以觀音信仰為主的「羅漢門迎佛祖遶境」，更獲文化部指定為國家重要民俗，將於3月5日至8日登場，是全國單一區最大規模、也最悠久的遶境活動，歡迎民眾來體驗不一樣的遶境旅行。

今天記者會特別將宋江大宴搬到市府前廣場，由掌鼎的總舖師阿隆師推薦美味。宋江大宴日前開放訂桌，獲熱烈迴響，決定2月25日、26日及3月4日場次，將各加開20桌次。

觀光局也結合當地專業導覽老師，推出3條免費的文史導覽路線，帶民眾暢遊內門歷史景點，如木柵教會、朱一貴發跡處、萃文書院等，意者可於2月27、28日及3月4、5日，上午8點半至10點40分、下午1點10分至3點10分，於內門區公所前免費報名。

創意宋江陣代表台南大學女學生陳靜璇，讓人眼睛一亮。（記者李惠洲攝）

宋江大宴日前開放訂桌，獲熱烈迴響，決定2月25日、26日及3月4日場次，將各加開20桌次。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法