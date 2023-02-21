土地公生日！崗山頭大南天福德祠湧人潮 大龜王今晚一筊高下
2023/02/21 15:52
〔記者蘇福男／高雄報導〕今天農曆2月初2，是土地公生日，知名的高市田寮區崗山頭大南天福德祠一大早即湧現大批祝壽人潮，和擲筊乞龜信眾，重達2萬9987台斤的大龜王，今晚9點將舉行擲筊決賽，連續擲出最多聖筊者，就可風光迎回價值百萬元的大龜王。
大南天福德祠每年農曆2月初2土地公生日，依例舉辦乞龜擲筊活動，今年廟方準備了男女如意珮項鍊、重3錢和5錢的小金龜、金雞、八仙彩、壽龜、餅龜（糖果）、麵粉酥和風片龜，並備有800份、每份600元的發財金供信眾乞求。
今天一大早大南天福德祠即湧現大批祝壽人潮，和慕名前來擲筊乞龜的信眾，廟埕野台戲鑼鼓喧天，熱鬧滾滾，中午席開數百桌平安宴，讓信眾吃平安，現場座無虛席。
而重達2萬9987台斤的大龜王擲筊活動，也從上午9點熱鬧展開，將持續進行到晚上9點，連續擲出最多聖筊如有2人以上，晚上9點再進行擲筊決賽，一筊高下。
今年2萬9987台斤的大龜王，是由369袋（每袋50斤）1萬8450斤白米、139袋（每袋83斤）1萬1537斤白糖、24隻1錢重金龜和3萬6000元的餅乾所組成，明年大龜王重量可望破3萬台斤。