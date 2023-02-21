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    首頁　>　高雄市

    土地公生日！崗山頭大南天福德祠湧人潮 大龜王今晚一筊高下

    重達2萬9987台斤的大龜王，今晚9點將舉行擲筊決賽。（記者蘇福男攝）

    重達2萬9987台斤的大龜王，今晚9點將舉行擲筊決賽。（記者蘇福男攝）

    2023/02/21 15:52

    〔記者蘇福男／高雄報導〕今天農曆2月初2，是土地公生日，知名的高市田寮區崗山頭大南天福德祠一大早即湧現大批祝壽人潮，和擲筊乞龜信眾，重達2萬9987台斤的大龜王，今晚9點將舉行擲筊決賽，連續擲出最多聖筊者，就可風光迎回價值百萬元的大龜王。

    大南天福德祠每年農曆2月初2土地公生日，依例舉辦乞龜擲筊活動，今年廟方準備了男女如意珮項鍊、重3錢和5錢的小金龜、金雞、八仙彩、壽龜、餅龜（糖果）、麵粉酥和風片龜，並備有800份、每份600元的發財金供信眾乞求。

    今天一大早大南天福德祠即湧現大批祝壽人潮，和慕名前來擲筊乞龜的信眾，廟埕野台戲鑼鼓喧天，熱鬧滾滾，中午席開數百桌平安宴，讓信眾吃平安，現場座無虛席。

    而重達2萬9987台斤的大龜王擲筊活動，也從上午9點熱鬧展開，將持續進行到晚上9點，連續擲出最多聖筊如有2人以上，晚上9點再進行擲筊決賽，一筊高下。

    今年2萬9987台斤的大龜王，是由369袋（每袋50斤）1萬8450斤白米、139袋（每袋83斤）1萬1537斤白糖、24隻1錢重金龜和3萬6000元的餅乾所組成，明年大龜王重量可望破3萬台斤。

    大南天福德祠備有各式造型大小餅龜，供信眾乞龜。（記者蘇福男攝）

    大南天福德祠備有各式造型大小餅龜，供信眾乞龜。（記者蘇福男攝）

    高市田寮區崗山頭大南天福德祠一大早即湧現擲筊乞龜和求取發財金的信眾。（記者蘇福男攝）

    高市田寮區崗山頭大南天福德祠一大早即湧現擲筊乞龜和求取發財金的信眾。（記者蘇福男攝）

    崗山頭大南天福德祠廟埕野台戲鑼鼓喧天，熱鬧滾滾。（記者蘇福男攝）

    崗山頭大南天福德祠廟埕野台戲鑼鼓喧天，熱鬧滾滾。（記者蘇福男攝）

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