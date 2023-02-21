娃娃機店竊賊「火雲邪神」搶眼 店家：別以為剪髮就認不出

娃娃機店竊賊「火雲邪神」超搶眼，員警一眼認出身分。（記者蔡清華翻攝）

2023/02/21 12:47

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一家娃娃機店，日前遭竊賊偷走大批店內的飲料，不甘損失，除報警緝盜外，還將監視器影片PO網提醒同業提高警覺，嫌犯最大的特徵就是一頭電影「功夫」裡「火雲邪神」造型，還提醒他不要以為剪頭髮就不知道是誰！

警方調查發現，53歲詹嫌於2月6日10時許前往該娃娃機店，在店內走了幾圈後，相中陳姓業者擺放於機台上的咖啡飲料，但他並沒有投幣夾取商品，而是把娃娃機當自助飲料吧，將放置在機台上的商品整箱搬走，詹男疑似為閃避監視器鏡頭，將整箱咖啡搬往一旁通道後，以自備的塑膠袋打包帶走。

楠梓區軍校路開設娃娃機店的陳姓業主，發現機台商品遭竊造成損失，憤而將竊嫌犯案的過程與特徵都PO文在社群網路緝嫌，並提醒同業多加留意。

因竊嫌髮型及身材神似知名電影「功夫」中的大魔王「火雲邪神」，右昌派出所員警，一眼就認出嫌犯身分，2月19日通知詹男到案，訊後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

楠梓分局提醒，娃娃機商品琳瑯滿目，但因無人在場管理，容易造成歹徒目標，籲請業者留意商品保管狀況，避免宵小有可乘之機，警方也將持續加強相關場所巡查。

店家將監視器影片PO網提醒同業提高警覺。（圖擷取自臉書）

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