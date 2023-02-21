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    睽違3年！高雄水果再度進軍波灣國際食品展

    高雄水果睽違3年，再次進軍2023波灣國際食品展。（市府提供）

    高雄水果睽違3年，再次進軍2023波灣國際食品展。（市府提供）

    2023/02/21 10:01

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局自全球疫情爆發以來，睽違3年再度帶領優質廠商，參加2023波灣國際食品展，主打「高雄首選」芭樂、蜜棗等，開拓中東市場。

    高雄市農業局帶領優質廠商參加2023波灣國際食品展，為期5天於杜拜國際會展中心登場，這次參展是新冠肺炎疫情全球爆發以來，睽違3年再次參加，「高雄首選」農特展品再次於國際舞台亮相，駐杜拜台北商務辦事處處長張治平也前來關心，對高雄水果美味及品質讚不絕口。

    農業局表示，阿拉伯聯合大公國由阿布達比、杜拜、沙迦、阿吉曼、富吉拉、歐姆古、拉斯海瑪共7個酋長國組成聯邦君主國，農業結構GDP占比1年不足1%，每年進口水果產值高達20億美金，水果大多沒有高額關稅，消費市場龐大商機可觀。

    農業局藉由參加2023波灣國際食品展機會，攜手加洲果菜運銷合作社及芳境果菜運銷合作社將芭樂、蜜棗、蔬菜脆片及玉荷包銀耳露等農特產品介紹給國際專業買主，增加中東業者對「高雄首選」農特產品認識度，開拓中東市場。

    農業局表示，參展不到半日即有杜拜當地採購、澳洲、突尼西亞、哥倫比亞及印度等廠商前來洽詢，凸顯高雄水果對外國買主深具吸引力。

    高雄芭樂與蜜棗品質好受歡迎，尤其蜜棗如青蘋果令人驚艷；蔬菜脆片採新鮮花椰菜，經過特殊低溫過油真空乾燥技術，口感酥脆又保有花椰菜營養成分；芳境冰糖玉荷包燉銀耳露以大樹頂級玉荷包，搭配素燕窩銀耳燉煮6小時，玉荷包果香加入冰糖，冷熱飲用皆宜。

    高雄市農業局長張清榮說，杜拜對台灣水果是新興市場，國際化程度高，且消費力強，農產品大多仰賴進口，是值得拓展開發的高潛力消費市場。

    農業局除了積極輔導農民提升各項技術，做好品質把關外，也持續辦理拓銷活動，整合相關輔導單位量能，帶領農民一同爭取外銷管道，提升國際市場佔有率。

    高雄水果睽違3年，再次進軍2023波灣國際食品展。（市府提供）

    高雄水果睽違3年，再次進軍2023波灣國際食品展。（市府提供）

    高雄水果睽違3年，再次進軍2023波灣國際食品展。（市府提供）

    高雄水果睽違3年，再次進軍2023波灣國際食品展。（市府提供）

    高雄水果睽違3年，再次進軍2023波灣國際食品展。（市府提供）

    高雄水果睽違3年，再次進軍2023波灣國際食品展。（市府提供）

    高雄水果睽違3年，再次進軍2023波灣國際食品展。（市府提供）

    高雄水果睽違3年，再次進軍2023波灣國際食品展。（市府提供）

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