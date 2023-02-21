網紅出手效率高 藍營議員酸高市府應組「網紅市政顧問團」

鳳山文德國小學生放學後，在老師帶領下，途中行經沒有人行道的路段，以牽繩維護學童安全。（圖由高雄市教育局提供）

2023/02/21 09:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄近來一些市政問題，包括文德國小學童的「肉體人行道」，竟由網紅披露後，才引起市府相關單位重視；議員酸乾脆聘網紅擔任市政顧問，組成「網紅市政顧問團」。對此，高市回應說「各種意見市府都願意聆聽，虛心改進!」

「網紅出手，效率驚人！」國民黨高雄市議員李雅靜指出，日前遊戲網紅Cheap在臉書踢爆，鳳山區文德國小學童下課時手拉白線、創造「肉體人行道」，在馬路上與車爭道，立即引起高市府重視，由相關單位現場會勘，並擬定中、短期改善計畫。

李雅靜說，她回想起去年「波蘭記者」貼文，批高雄市民將機車騎上人行道，也引起陳其邁市長震怒，責令警察局加強交通違規取締；2年前知名網紅「含羞草日記」副團長「超艾夾」，在高雄被砍，也引起陳其邁市長震怒，案件立即偵破！

她感慨，文德國小「肉體人行道」絕不是個案，許多學校也存在相關問題，議員、里長、學生家長都不斷反應改善，市府卻以經費不足為由「錄案存查，日後處理」。

李雅靜也自嘲說，她爭取多年的鳳山區埤頂里活動中心新闢聯外道路，至今依然石沈大海，「不知有哪位網紅願意來幫鄉親們發聲，再讓市長震怒，趕快啟動！」

李雅靜酸說，議員、里長甚至鄉親的反應，都比不上網紅的一篇貼文，她建議陳其邁「乾脆聘任網紅擔任市政顧問，組成網紅市政顧問團，讓網紅遍佈高雄市，發現問題隨時貼文鞭策市府！」

對此，高雄市政府回應說:「各種意見市府都願意聆聽，虛心改進!」

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