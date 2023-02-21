為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    網紅出手效率高 藍營議員酸高市府應組「網紅市政顧問團」

    鳳山文德國小學生放學後，在老師帶領下，途中行經沒有人行道的路段，以牽繩維護學童安全。（圖由高雄市教育局提供）

    鳳山文德國小學生放學後，在老師帶領下，途中行經沒有人行道的路段，以牽繩維護學童安全。（圖由高雄市教育局提供）

    2023/02/21 09:46

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄近來一些市政問題，包括文德國小學童的「肉體人行道」，竟由網紅披露後，才引起市府相關單位重視；議員酸乾脆聘網紅擔任市政顧問，組成「網紅市政顧問團」。對此，高市回應說「各種意見市府都願意聆聽，虛心改進!」

    「網紅出手，效率驚人！」國民黨高雄市議員李雅靜指出，日前遊戲網紅Cheap在臉書踢爆，鳳山區文德國小學童下課時手拉白線、創造「肉體人行道」，在馬路上與車爭道，立即引起高市府重視，由相關單位現場會勘，並擬定中、短期改善計畫。

    李雅靜說，她回想起去年「波蘭記者」貼文，批高雄市民將機車騎上人行道，也引起陳其邁市長震怒，責令警察局加強交通違規取締；2年前知名網紅「含羞草日記」副團長「超艾夾」，在高雄被砍，也引起陳其邁市長震怒，案件立即偵破！

    她感慨，文德國小「肉體人行道」絕不是個案，許多學校也存在相關問題，議員、里長、學生家長都不斷反應改善，市府卻以經費不足為由「錄案存查，日後處理」。

    李雅靜也自嘲說，她爭取多年的鳳山區埤頂里活動中心新闢聯外道路，至今依然石沈大海，「不知有哪位網紅願意來幫鄉親們發聲，再讓市長震怒，趕快啟動！」

    李雅靜酸說，議員、里長甚至鄉親的反應，都比不上網紅的一篇貼文，她建議陳其邁「乾脆聘任網紅擔任市政顧問，組成網紅市政顧問團，讓網紅遍佈高雄市，發現問題隨時貼文鞭策市府！」

    對此，高雄市政府回應說:「各種意見市府都願意聆聽，虛心改進!」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    遇到正義魔人？擲杯問事被誣陷為邪教徒 台南大媽氣到住院
    2023/02/11 13:22

    遇到正義魔人？擲杯問事被誣陷為邪教徒 台南大媽氣到住院
    年收破億網紅全裸現身音樂節 胸前「黑凸葡萄乾」現原形
    2023/02/10 16:21

    年收破億網紅全裸現身音樂節 胸前「黑凸葡萄乾」現原形

    聯邦線上貸款 幫你資金週轉輕鬆貸
    泰國網紅用腰果神模仿「包青天」 台灣網友嗨喊：鍘！
    2023/02/05 11:18

    泰國網紅用腰果神模仿「包青天」 台灣網友嗨喊：鍘！
    正妹靠超兇影片拯救壽司生意 5秒吸6千萬人觀看
    2023/02/02 21:49

    正妹靠超兇影片拯救壽司生意 5秒吸6千萬人觀看
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播