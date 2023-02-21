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    工人被同1警查獲3度酒駕 警忍不住苦勸「一直這樣罰很多」

    王姓工人被同1警查獲3度酒駕，警忍不住苦勸「一直這樣罰很多」。（讀者提供）

    王姓工人被同1警查獲3度酒駕，警忍不住苦勸「一直這樣罰很多」。（讀者提供）

    2023/02/21 09:15

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，王姓工人酒後騎車行經鳳山區鎮南街違規紅燈右轉，鳳山警分局五甲派出所警員吳歡攔下盤查，認出王男三度酒駕均被他查獲，忍不住苦勸王男「一直這樣會罰很多錢」，王男一臉無奈，警訊後將他依公共危險罪嫌送辦，扣車並開罰紅燈右轉600元。

    鳳山警分局五甲派出所警員吳歡、葉少廷於前天巡邏行經鳳山區鎮南街時，赫見王姓男子違規紅燈右轉，2員上前將他攔下盤查，聞到王男渾身酒氣。

    警員吳歡對王男實施酒精測試，正當王男拉下口罩時，吳員頓時覺得面熟，詢問「你是不是被查獲過酒駕？」，王男（58歲）才不好意思坦承酒駕犯行，這次是第三次被吳員查獲酒駕。

    吳員對王男實施酒精測試，酒測值每公升0.22毫克超標，王男辯稱前一晚飲酒，沒想到隔天睡醒，酒精還殘留，就騎車外出，被吳員攔下查獲，發現竟是第三度「見面」。

    吳員忍不住告誡王男「你別再這樣酒後駕車啦！罰很多欸！」，王男一臉無奈神情，警方依規定扣車，將王男帶回所內偵辦，警訊後將他依公共危險罪嫌送辦。

    此外，王男違規紅燈右轉行為處，可處600元至1800元罰鍰，警方呼籲民眾飲酒或食用含酒精成分食物後，切勿駕駛汽、機車等動力車輛，應善用大眾交通工具或請代駕，切勿以身試法，危害自身與他人的生命安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    王姓工人被同1警查獲3度酒駕，警忍不住苦勸「一直這樣罰很多」。（讀者提供）

    王姓工人被同1警查獲3度酒駕，警忍不住苦勸「一直這樣罰很多」。（讀者提供）

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