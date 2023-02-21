軍人當車手判緩刑 檢求撤銷駁回 院：軍紀約束

軍人當車手判緩刑，檢要求撤銷被高雄高分院駁回。（記者鮑建信攝）

2023/02/21 07:02

〔記者鮑建信／高雄報導〕柳姓軍人提供帳戶給詐欺集團後，被控充當車手提款，經地院依詐欺取財等罪判刑8月，宣告緩刑2年，檢方上訴要求撤銷，高雄高分院認為柳為自願役軍人，服役期間受到紀律約束，不會再犯而駁回。

判決書指出，2021年11月18日，自願役軍人柳男涉嫌提供華南銀行帳戶供詐欺集團成員使用後，隨即於同25日下午，二度在高雄市前鎮區武慶路超商，操作中國信託銀行ATM，涉嫌共提領89000元，並獲取2000元報酬。案經鳳山分局循線查獲，移送高雄地檢署偵辦、起訴。

高雄地院開庭調查後，依涉嫌詐欺取財等罪，分別判處柳男有期徒刑5和6月，併執行刑8月，如易科罰金以1000元折算1日，宣告緩刑2年，期間付保護管束。

檢方上訴指出，據柳男警詢時承稱，參加該詐欺集團至今，共詐騙金額約60至70萬元之間，並僅與林姓被害人達成和解，認為量刑太輕，要求從重改判，不宜宣告緩刑。

高雄高分院認為，柳提領6、70萬元並無證據，他並為自願役軍人，服役期間有適當的紀律約束，足以預防再犯，現已取得2名被害人諒解，檢方要求撤銷緩刑並無理由，仍可上訴。

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