為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    軍人當車手判緩刑 檢求撤銷駁回 院：軍紀約束

    軍人當車手判緩刑，檢要求撤銷被高雄高分院駁回。（記者鮑建信攝）

    軍人當車手判緩刑，檢要求撤銷被高雄高分院駁回。（記者鮑建信攝）

    2023/02/21 07:02

    〔記者鮑建信／高雄報導〕柳姓軍人提供帳戶給詐欺集團後，被控充當車手提款，經地院依詐欺取財等罪判刑8月，宣告緩刑2年，檢方上訴要求撤銷，高雄高分院認為柳為自願役軍人，服役期間受到紀律約束，不會再犯而駁回。

    判決書指出，2021年11月18日，自願役軍人柳男涉嫌提供華南銀行帳戶供詐欺集團成員使用後，隨即於同25日下午，二度在高雄市前鎮區武慶路超商，操作中國信託銀行ATM，涉嫌共提領89000元，並獲取2000元報酬。案經鳳山分局循線查獲，移送高雄地檢署偵辦、起訴。

    高雄地院開庭調查後，依涉嫌詐欺取財等罪，分別判處柳男有期徒刑5和6月，併執行刑8月，如易科罰金以1000元折算1日，宣告緩刑2年，期間付保護管束。

    檢方上訴指出，據柳男警詢時承稱，參加該詐欺集團至今，共詐騙金額約60至70萬元之間，並僅與林姓被害人達成和解，認為量刑太輕，要求從重改判，不宜宣告緩刑。

    高雄高分院認為，柳提領6、70萬元並無證據，他並為自願役軍人，服役期間有適當的紀律約束，足以預防再犯，現已取得2名被害人諒解，檢方要求撤銷緩刑並無理由，仍可上訴。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    抓到「父子檔」車手！爸爸經商失敗被逼急 拖兒下水「拚現金」
    2023/02/17 11:17

    抓到「父子檔」車手！爸爸經商失敗被逼急 拖兒下水「拚現金」
    交友軟體覓真愛？妙齡女人財兩失 還慘淪詐欺車手
    2023/02/03 19:48

    交友軟體覓真愛？妙齡女人財兩失 還慘淪詐欺車手

    111年專利百大出爐 合庫居金融業榜首
    台中警鎖定一特徵 查獲外籍車手集團
    2022/12/16 12:54

    台中警鎖定一特徵 查獲外籍車手集團
    婦人缺錢遭貸款詐騙淪車手 警擴大拘提詐團成員
    2022/12/07 13:56

    婦人缺錢遭貸款詐騙淪車手 警擴大拘提詐團成員
    假冒台電、警察索電費詐48萬 民眾怒報警逮獲車手
    2022/12/06 22:12

    假冒台電、警察索電費詐48萬 民眾怒報警逮獲車手
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播