拉阿魯哇族聖貝祭倒數6天 12顆聖貝搶到獲庇佑

拉阿魯哇族聖貝祭場景。（高市原民會提供）

2023/02/20 22:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕拉阿魯哇族聖貝祭倒數6天！高市原民會近期持續行銷原住民族的少數民族，將在228連假期間進行的傳統祭儀，今特別介紹聖貝共有12顆，祭儀過後，所有男子都會來搶這12顆聖貝，搶到聖貝者就可得到一整年的保佑。

拉阿魯哇族以往被歸屬鄒族，2014年6月獲政府承認為台灣原住民族第15族，由排剪、美壠、塔蠟、雁爾等4社組成，也稱「四社群」，主要聚居在高市桃源區高中、桃源里、那瑪夏區瑪雅里，是原住民中的少數民族。

高市原民會說明，聖貝祭主要是昭告祖靈、祈求族群平安，傳統聖貝祭分為6天進行，每天祭儀都不同，依序為初祭、刺豬祭、請出貝神、慰勞祭、驅魔祭及團獵祭。

原民會進一步介紹聖貝共有12顆，分別為Pavaasu（勇猛神）、Paumala papa'a （狩獵神）、Pamahlatʉra（健康神）、Paumala aanʉ（食物神）、Hlalangʉ 'ihlicu（驅魔神）、Patama'iiarʉ（勤勞神）、Pamavahlaʉvaʉ（平安神）、Kupamasavaʉ（驅懶神）、Paumala ngahla（狀元神）、Pamaiatuhluhlu（守護神）、Papacʉcʉpʉngʉ（聰明神）、Sipakinivaratʉhlausahlʉ（風雨神）。

主祭會把前一天曬乾的食糜和酒渣，放在裝湯的竹筒內，並將12顆聖貝浸泡在裡面，因聖貝十分靈巧，需要先把祂們浸泡在酒裡使祂們酒醉，族人才好抓得到。

當聖貝變成紅色，就代表祂們酒醉了，主祭會請一位未婚女子跟他一起拋貝，這時所有男子都會來搶這12顆聖貝，搶到聖貝男子，就可以得到聖貝一整年的保佑。

原民會指出，2023聖貝祭2/26週日舉辦雁爾社聖貝祭、聖貝族語之夜，2/27週一舉辦美瓏社聖貝祭、於美蘭部落美瓏祭儀場的聖貝祭將會有「祭典線上看」線上直播。

拉阿魯哇族聖貝祭場景。（高市原民會提供）

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