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    喝高梁隔天逞強酒駕 撞死騎士賠上百萬判2年10月

    辛男涉嫌酒駕撞死騎士，被高雄高分院判刑2年10月。（記者鮑建信攝）

    辛男涉嫌酒駕撞死騎士，被高雄高分院判刑2年10月。（記者鮑建信攝）

    2023/02/20 20:46

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東辛姓男子晚上飲用38度高梁酒，隔天清晨未等酒精稍退，涉嫌駕駛小貨車前往田裡工作，卻逆向行駛對向檳榔攤買飲料，又涉嫌迴轉逆向駛入來車道撞死騎士，雖然賠償上百萬，仍被高雄高分院依酒駕致死判刑2年10月。

    判決書指出，2022年3月22日晚間7點至9點，辛男在屏東縣高樹鄉產業路住處飲用38度高梁酒。隔天清晨5點多，涉嫌駕駛小貨車，欲前往田裡工作，行經高樹鄉世一路附近，跨越雙黃線逆向行駛至對向檳榔攤購買飲料。

    不久，辛車再度迴轉而跨越雙黃線，逆向駛入來車道之際，撞擊李姓男子所騎機車，經送醫急救，1個多小時後死亡。里港分局接獲報案，帶回製作筆錄，酒測值每公升0.38毫克，依公共危險罪嫌，移送屏東地檢署偵辦、起訴。

    屏東地院審酌辛男自首並與李男家屬達成和解，依酒駕致人於死罪，判處有期徒刑2年10月，他不服上訴，並以自首等理由，要求從輕發落，予以宣告緩刑。

    高雄高分院調查，辛男有2次酒駕前科，均被法院判處易科刑，卻不知警惕，把握自新機會，並在新法修改的10年內再犯酒駕，雖然賠償被害人家屬上百萬元，但仍不宜輕饒，維持原審判決，仍可上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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