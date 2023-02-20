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    歐盟將啟動碳邊境調整機制 高雄設「碳盤查輔導團」協助產業

    環保局長張瑞琿致詞表示，將全力協助螺絲、扣件業者盤查。（市府提供）

    環保局長張瑞琿致詞表示，將全力協助螺絲、扣件業者盤查。（市府提供）

    2023/02/20 20:00

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕歐盟今年10月啟動碳邊境調整機制，高雄市環保局今邀請專家學與金屬、螺絲產業舉辦說明會，成立「碳盤查輔導團」，提供免費盤查輔導服務，協助建立排放清冊，協助產業面對國際淨零挑戰。

    環保局表示，歐盟將於今年10月啟動碳邊境調整機制（CBAM），要求進口產品申報碳含量，除了原有鋼鐵、水泥、鋁、化肥等產業，更擴及下游螺絲、螺栓等產品，台灣與歐盟貿易往來密切，岡山區是螺絲、扣件產業重鎮，機制上路後勢必面臨衝擊。

    環保局今於岡山本洲產業園區舉辦說明會，邀請專家學者以CBAM、盤查、減碳技術為題，向與會金屬、螺絲業者分享，並成立「碳盤查輔導團」，提供免費進廠輔導服務，春雨、力大、世暘等在地螺絲、扣件業者，總計百家廠商參與，凸顯產業關注議題。

    根據歐盟最新規定，CBAM將分階段推動，第一階段今年10月起要求進口產品申報碳含量，2026年開始根據碳含量進行收費，並逐年減少免費額度，碳盤查成為產業首要面對問題，後續才能依據盤查結果，進行製程設備改善。

    由於金屬、螺絲業者並非環保署列管應盤查登錄碳排對象，且多為中小企業，較欠缺盤查、減碳能力，中華經濟研究院劉哲良博士針對CBAM條文及申報規定進行說明，強調CBAM目前規定碳排放申報會計入直接、間接排放兩類，而收費目前規定可能僅針對直接排放，需隨時關注規定調整，並強調產品碳足跡計算、碳盤查為首要工作。

    逢甲大學教授周至宏分享扣件製程綠色製造技術，並說明CBAM課徵範疇；BSI英國標準協會則針對碳排放計算方式、產品碳足跡生命週期進行說明，各面向協助產業建立觀念及技術知識。

    環保局長張瑞琿表示，除了透過說明會建立產業CBAM、碳盤查觀念外，環保局也於今年成立「碳盤查輔導團」，由查證人員、資深盤查顧問、「高雄產業淨零大聯盟」鋼鐵及石化業業者組成，將提供企業免費盤查輔導服務，進廠協助企業建立排放清冊。

    張瑞琿指出，初步鎖定兩大類對象，分別為今年環保署擴大列管的第二批排放源，以及岡山、本洲產業園區金屬、螺絲業者，在1至2月陸續辦理說明會後，將於3至7月進廠實地輔導。

    張瑞琿說，隨著歐盟CBAM申報今年10月上路、「氣候變遷因應法」2月15日正式公布，碳費最快明年徵收，呼籲產業必須加速碳盤查、製程改善、能源轉型等減碳工作，高雄市也將全力協助業者，共同面對國內、外淨零浪潮。

    環保局邀請（左起）BSI、中經院劉哲良博士、逢甲大學周志宏教授建立產業CBAM、盤查觀念。（市府提供）

    環保局邀請（左起）BSI、中經院劉哲良博士、逢甲大學周志宏教授建立產業CBAM、盤查觀念。（市府提供）

    環保局邀請專家學者向產業說明CBAM規定。（市府提供）

    環保局邀請專家學者向產業說明CBAM規定。（市府提供）

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