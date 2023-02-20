高雄農業局搶演唱會商機 推電商平台買農產折扣優惠

高雄市農業局搶演唱會商機，推出高雄首選電商平台買農產折扣優惠。（記者陳文嬋攝）

2023/02/20 17:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局看準演唱會商機，由高雄首選電商平台推出「高雄大FUNSONG」優惠活動，民眾4月底前平台下單，只要輸入「FUNSONG」優惠碼，不限消費金額可折抵50元，讓民眾聽演唱會，還能支持在地小農，品嘗優質農漁產品。

繼新好男孩高雄獨家開唱後，西城男孩、安溥、BLACKPINK、五月天及張惠妹等知名歌手樂團也將接力演出，農業局委託農會經營的高雄首選電商平台，看好演唱會經濟商機，推出「高雄大FUNSONG」優惠活動。

農業局表示，民眾於4月底前至高雄首選電商平台下單，只要輸入「FUNSONG」優惠碼，不限消費金額可折抵50元，每名會員限使用1次。

農業局指出，「FUNSONG」代表放送、放鬆、玩樂歌唱意思，強調來高雄可以輕鬆聽歌，也無須拎著大小包特產，只要動動手指透過手機網路下單，就可將在地農漁畜產與加工品宅配到家。

農業局說，高雄首選電商平台集結在地小農生產上百項農漁畜產品等，擁有產銷履歷、有機驗證等，愈來愈多消費族群喜愛網購生鮮農漁產品，除了自己享用外，甚至直接選購送禮，透過平台友善小農，為在地農漁產品應援，讓網購產地農產變成很潮的事。

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