歷經15年推動國發會今通過國道7號計畫 力拚2025年動工

國發會今審議通過國道7號高雄段建設計畫。（翻攝林欽榮臉書）

2023/02/20 16:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕歷經15年推動，國發會今審議通過國道7號高雄路段建設計畫；高市副市長林欽榮指出，若能順利於今年上半年經行政院核定，將力拚2025年動工，並於119年全線完工通車。

國道7號高雄路段計畫總建設經費約1357億元，由小港南星路出發，沿高雄東側山麓經林園、小港、大寮、鳳山、鳥松、仁武等區，北行至國道10號，全長23公里，橋梁段約21公里，路工段長約2公里，共設7處交流道、 5處地區交流道、2處系統兼地區交流道。

該計畫未來將與高雄、屏東第二條東西向快速道路設置系統交流道，轉銜至國道1號，同時也將串連屏東往來高雄間、唯一的高快速道路台88線。

林欽榮指出，依據交通部高公局規劃本計畫案，若能順利於今年上半年經行政院核定，可望於2025年動工，並於2030年全線完工通車。

他說，回顧過往長達15年推動歷程，本計畫自2000年可行性研究核定後，歷經10年環評審查程序，在市長陳其邁上任後，即責成他與市府團隊積極協助，與交通部緊密合作，逐步釐清環評相關議題，終於在去年9月通過中央環評審查，今天則由國發會審議通過。

除國道7號實質好消息，國道7號沿線尚有多項地方及中央重大交通建設工程刻正同步推動；例如貨櫃車專用道及捷運小港林園延伸線等，端賴中央與地方通力合作。

林欽榮說明，他為此於今天參加國發會審查會議，並在會中提出市府將與交通部成立溝通推動平台，協調相關工程界面，並由市府相關局處及沿線區公所參與協助，加強地方民意溝通與地方民意的支持，力拼早日通車。

他強調，國際主要港口都有高快速道路連結，國道7號未來會是高雄港洲際貨櫃中心主要聯外道路、南部半導體s廊帶產業聯外運輸走廊，也將建構起東高雄7區（小港、林園、大寮、鳳山、鳥松、仁武、大社）聯外國道交通、綿密完整的高雄城際運輸路網，大幅改善目前高雄市國道1號主幹路網壅塞情形。

預估全線通車後，可減少國道1號市區壅塞路段約24%交通量，減少國道10號目前壅塞路段（仁武-鼎金系統）約29%交通量，以當前台88線最為壅塞的瓶頸路段（五甲-鳳山）為例，將預估可減少約30%之交通量，有效打通高雄市國道與快速道路主幹道路網的任督二脈。

國道7號有助提升國1、國10、台88服務水準。（翻攝林欽榮臉書）

國道7號計畫內容。（記者王榮祥翻攝）

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