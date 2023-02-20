遊艇先接中國船員再赴泰國灣載842公斤K他命返台 4嫌外海被逮起訴

遊艇赴泰國灣接駁842.2公斤K他命走私台灣，檢調海巡成功在高雄茄萣外海攔截。（調查局提供）

2023/02/20 11:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕毒梟利用高檔的遊艇走私毒品避人耳目，主嫌沈姓男子去年11月間，涉嫌利用獅子山共和國籍遊艇「水瓶星1號」運毒，自屏東海域出海至東引島外海接3名中國籍船員，再至泰國灣附近海域，接駁毒品K他命38包，重達842.2公斤，沈男押運毒品至高雄茄萣西方20海浬處，因拖曳載白色麻布袋救生筏，相當可疑，被海巡署緝私艦艇攔獲，4嫌今遭高雄地檢署起訴。

檢方指出，遊艇「水瓶星1號」於去年10月底前往東引島外海，接駁自中國福建省出發至該處等候的陸姓、郭姓及周姓男子，指使3人輪流駕駛該遊艇轉往泰國、柬埔寨等地維修整備，直到11月18日駛至泰國灣附近海域，接駁第三級毒品K他命38包隨即回航高雄。

高雄地檢署緝毒專組獲報，由主任檢察官李怡增、檢察官王建中指揮調查局南部地區機動工作站、海巡署第五海巡隊、高市苓雅分局、鼓山分局成立專案小組，鎖定運毒遊艇「水瓶星1號」的行蹤和動靜。

同年11月25日17時20分，「水瓶星1號」悄然出現在高雄茄萣西方20海浬，第五海巡隊艋私艇早已掌握尾隨，發現遊艇後方拖曳載有白色麻布袋的救生筏，十分可疑，緝私艇靠近要求登船檢查，4人見狀直接將救生筏拖曳繩索以菜刀斬斷，企圖丟包逃逸，遊艇加速且蛇行，海巡人員強勢控制、登船查驗，扣得K他命842.2公斤、救生筏1具、衛星電話1支、行動電話5支，以及運毒遊艇等物。

專案組當艇逮捕沈姓押貨人、中國籍陸姓船長及郭姓、周姓中國籍船員，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見4人均獲准，全案偵結，依違反毒品危害防制條例運輸第三級毒品、懲治走私條例運管制物品進口未遂等罪嫌，起訴沈姓被告等4人。

檢方表示，考慮查扣的「水瓶星1號」遊艇後若因長期停放，若未正常行駛，有喪失毀損、降低價值之虞，且有保管費甚鉅情形，為維護扣案物價值及國庫利益目的，偵查中啟動拍賣程序，已依法向法院聲請由本署續行變價。

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遊艇赴泰國灣接駁842.2公斤K他命走私台灣，檢調海巡成功在高雄茄萣外海攔截。（調查局提供）

遊艇赴泰國灣接駁842.2公斤K他命走私台灣，檢調海巡成功在高雄茄萣外海攔截。（調查局提供）

遊艇赴泰國灣接駁842.2公斤K他命走私台灣，檢調海巡成功在高雄茄萣外海攔截。（調查局提供）

遊艇赴泰國灣接駁842.2公斤K他命走私台灣，檢調海巡成功在高雄茄萣外海攔截。（調查局提供）

遊艇赴泰國灣接駁842.2公斤K他命走私台灣，檢調海巡成功在高雄茄萣外海攔截。（調查局提供）

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