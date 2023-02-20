遊高雄內門宋江陣 觀光局推3條免費文史導覽路線

參加導覽民眾，在宋江兵器館前體驗兵器演練。（觀光局提供）

2023/02/20 11:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2023高雄內門宋江陣看熱鬧也要懂門道，觀光局結合當地專業導覽老師，推出3條免費的文史導覽路線，讓民眾知性遊內門。

2023高雄內門宋江陣，將於2月25日至3月8日在內門南海紫竹寺舉辦，除了有熱血的創意宋江陣頭大賽、文武藝陣表演、總舖師辦桌「宋江大宴」外，2月27、28日及3月4、5日共4天，還推出3條免費的文史導覽路線。

高市觀光局長高閔琳表示，內門除了是「總舖師」的故鄉、「宋江陣」的發源地，在地特產還有花生糖、火鶴花產業等，這3條文史導覽路線，將帶民眾暢遊內門歷史景點，如木柵教會、朱一貴發跡處、萃文書院等。

觀光局進一步說明，本次文史導覽遊內門，由在地「羅漢門文史尋根工作室」負責，依內容不同，以搭車或徒步健行方式，帶遊客認識平埔族的過往，到全國第三古老基督教堂「木柵教會」，再到快樂農場，可購買內門專屬的龍眼咖啡，往橫山參訪西拉雅族群的祖靈机府太祖；或去南海紫竹寺敬拜，了解如何問事及解籤詩，探訪台灣第一個皇帝朱一貴養鴨發跡地，再去尋找七星墜地的精彩故事。

想參加的民眾，可於2月27、28日及3月4、5日4天，從上午8時30分至10時40分、下午1時10分至3時10分兩個時段，於內門區公所前現場免費報名，搭車遊程上、下午各6班次，徒步遊程約30分鐘。

此外，雄獅旅行社也推出套裝遊程（網址：https://reurl.cc/Rv1Z1e），包括串連三和瓦窯、舊鐵橋濕地，再經由月世界到內門來看宋江陣。

免費文史導覽路線，帶領遊客了解「鴨母王朱一貴」與內門歷史淵源。（觀光局提供）

觀光局推出3條免費的內門文史導覽路線，造訪全國第三古老基督教堂「木柵教會」。（觀光局提供）

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