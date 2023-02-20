職業賭場與計程車「異業結盟」 高雄警攻堅逮27人

林園分局查獲以計程車招呼站為掩護的職業賭場。（民眾提供）

2023/02/20 10:40

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園分局根據情資，19日凌晨搗破職業賭場，特別的是，該賭場以計程車專車接送服務為號召，形成另類「異業結盟」。警方起出近123萬元賭資，將黃姓負責人、工作人員及計程車司機共6人依賭博罪嫌送辦，21名賭客以違反社維法裁處。

林園分局日前接獲線報轄區有傳統象棋（俗稱「十二子黑子」）為賭具的賭場流竄，且以計程車司機專車接送服務為號召，經蒐證後向高雄地方法院聲請搜索票，於19日凌晨擴大臨檢勤務，至大寮區光明路上一間鐵皮屋執行搜索。

警方連日蒐證發現，該賭場以計程車擋住大門口，且有把風人員站崗，正面攻堅不易，因而趁有人從後門進出時，以優勢警力壓制現場，經清點包含賭場45歲黃姓負責人、工作人員及賭客27人在場，並查扣銅質象棋1副、紙質象棋6副、賭資122萬9800元等證物。

警方調查，黃男與計程車招呼站老闆為朋友關係，黃男商借招呼站場地作為賭場，賭客載送則委請計程車司機專車服務，原想讓運將多一點收入，卻害他們誤蹈法網，這次有2人遭送辦。警方查獲的21名賭客當中，並沒有運將加入聚賭。

林園分局呼籲，為維護社會治安，將持續強力掃蕩各種違法（規）行為，以達淨化治安目的。

警方查獲俗稱「十二子」象棋賭場。（民眾提供）

警方查獲抽頭金及賭資。（民眾提供）

警方查獲共約123萬元賭資。（民眾提供）

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