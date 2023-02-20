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    首頁　>　高雄市

    自小客衝下山坡釀1死2傷 警到場赫見車上彈出西瓜刀

    發生車禍的自小客車車上有西瓜刀。（民眾提供）

    發生車禍的自小客車車上有西瓜刀。（民眾提供）

    2023/02/20 11:22

    首次上稿：09:59
    更新時間：11:22

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區今天清晨發生一起死傷車禍，林姓男子駕駛自小客車搭載2名乘客，沿晶富休閒農場私設道路行駛時，突然衝下山坡至高坪23路與高坪18路口邊坡上，林送醫不治，2名友人輕傷。警方發現，該車曾硬開上分隔島換車道，不走大馬路卻「死亡右轉」，事故發生時車上彈出1把西瓜刀，正釐清事故原因。

    小港警分局調查，24歲林姓男子今天清晨6時10分駕駛白色小自客車，搭載28歲簡姓、27歲葉姓2名乘客，沿晶富休閒農場私設道路行駛，突然衝下山坡至高坪23路與高坪18路口邊坡上，車輛毀損嚴重，酒測值及初步肇事原因均尚待鑑定。

    警方調閱路口監視器，未發現有車輛追逐，不過該車曾跨過分隔島，一度短暫卡住，駕駛又強行開到另一車道，最後右轉開往晶富休閒農場私設道路方向，警方研判疑想抄捷徑卻因路況不熟肇事。警方初步調查，車上3人都是高雄市籍，林姓男子為了搭載友人返家，途中釀禍。

    另車上西瓜刀是全新且放置於車內，因事故彈出車外，未使用過，因西瓜刀非管制刀械且未持用做違法違序行為，因此並未違反社維法相關規定。

    小自客車衝下山坡，釀1死2傷。（民眾提供）

    小自客車衝下山坡，釀1死2傷。（民眾提供）

    小自客車開上分隔島，但駕駛沒有後退。（民眾提供）

    小自客車開上分隔島，但駕駛沒有後退。（民眾提供）

    小自客車一度卡在分隔島上。（民眾提供）

    小自客車一度卡在分隔島上。（民眾提供）

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