傻眼！療癒小物夯 女辯忍不住偷4盆回家欣賞

療癒小物夯，張女忍不住偷4盆回家欣賞，警循線逮人依法送辦。（圖由讀者提供）

2023/02/20 08:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，療癒小物受歡迎，鳳山區1間早餐店門前種植多肉植物吸睛，張姓女子騎車經過覺得很可愛，二度行竊得手4盆多肉植物，警方循線逮人，張女稱忍不住帶回家欣賞，令警方很傻眼，警訊後將她依法送辦。

鳳山區中山東路1間早餐店門前種植大批多肉植物，近來遭小偷竊取數盆多肉植物，造成損失500元，鄭姓民眾前晚9時許向鳳山警分局埤頂派出所報案。

警方調閱監視器畫面，發現1名身穿灰色外套、頭戴安全帽女子形跡可疑，2月16日晚間9時許，下手竊取植物盆栽，得手後騎機車離去。

警方擴大調閱路口監視器畫面，並過濾比對竊賊特徵，掌握張姓女子（56歲）涉有重嫌，警方於受理報案後2小時，當天深夜11時許，將張女查緝到案，起獲4盆多肉植物。

警方調查，張女到案坦承偷竊犯行不諱，稱路過時看到盆栽很可愛，本來想靠近看看而已，後來還是下手行竊，拿走盆栽帶回家欣賞，警方聽了這理由，很傻眼直搖頭。

警方通知店家領回多肉植物盆栽，店家一見被偷4盆不忍了提告，警訊後將張女依竊盜罪嫌移送偵辦，警方呼籲民眾應將個人財物妥適保管，並加強防竊措施，避免讓歹徒有機可趁，造成財物損失。

療癒小物夯，張女忍不住偷4盆回家欣賞，警循線逮人依法送辦。（圖由讀者提供）

療癒小物夯，張女忍不住偷4盆回家欣賞，警循線逮人依法送辦。（圖由讀者提供）

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