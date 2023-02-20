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    汰換管線 高市三民區今起到2/25部分區域及時段停水

    高市三民區今起到本週六，因汰換管線會有部分區域及時段停水。（張博洋提供）

    高市三民區今起到本週六，因汰換管線會有部分區域及時段停水。（張博洋提供）

    2023/02/20 08:47

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄水情逐漸吃緊時刻，自來水公司發布三民區部分區域停水公告，自今天起至2/25（週六），每天上午9:00到傍晚16:30，大豐二路等區域因汰換管線工程，須實施部分區域及時段停水，用戶可及早因應。

    水公司說明停水區域，主要在三民區寶珠里、寶興里、大豐二路（大順二路至大昌二路），大豐二路19巷、19巷1弄、45巷、67巷、85巷、113巷、118巷、125巷、135巷、135巷10弄，寶興路 、正忠路（春陽街至正忠路200巷），正忠路200巷、215巷，233巷、249巷，建武路（正忠路至正忠路200巷）、建武路206巷 ，正豐路（大豐二路至大昌二路157巷） ，大昌二路157巷，171巷，185巷。

    三民區議員張博洋指出，用戶可提早於停水前6小時儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建物自來水進水口低於地面用戶，停水期間請將總表前制水閥栓關閉，避免發生虹吸污染。 水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次污染；剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水；管線末端或高地區用戶，可能因水壓較低致延遲供水。

    他提醒，恢復供水後如仍無（缺）水時，可通知水公司，將派專人到府服務，自來水公司高雄服務所：07-3312292。

    高市三民區今起到本週六因汰換管線，會有部分區域及時段停水。（張博洋提供）

    高市三民區今起到本週六因汰換管線，會有部分區域及時段停水。（張博洋提供）

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