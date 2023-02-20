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    境外污染隨北風南下累積 高雄空品3測站亮紅燈

    境外污染今隨北風南下累積，高雄今天上午空品惡化，鳳山等3測站亮紅燈。（記者陳文嬋攝）

    境外污染今隨北風南下累積，高雄今天上午空品惡化，鳳山等3測站亮紅燈。（記者陳文嬋攝）

    2023/02/20 07:51

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕境外污染今隨北風南下累積，造成高雄市今天上午空品不良，13座環保署空品測站中，有鳳山等3座測站今天上午亮紅燈，其餘10座測站呈現橘色，環保局要求大型污染源降載減排，並持續應變、加強稽查，提醒民眾減少戶外劇烈運動。

    高雄市13座環保署空品測站中，鳳山、前金、大寮等3座測站，今天上午7時許空品指標AQI呈現紅色警示，污染物以PM2.5為主，對所有族群不健康，其餘左營、前鎮等10座測站，空品指標AQI達橘色提醒，對敏感族群不健康。

    環保局表示，受到高濃度境外污染物隨弱北風往南累積移動影響，且因高雄位於南段弱風尾流帶，造成污染物容易累積，空氣品質呈現橘色提醒至紅色警示等級，環保局已提前應變，減緩空品惡化。

    環保局指出，冬末春初季節轉換，大氣條件不穩定，提醒敏感族群可多關注空品，減少戶外劇烈運動，出門可多加利用大眾運輸工具，方便又環保。

    環保局已提前通知台電、中鋼等大型業者持續降載，提升防制效率減少污染排放，今持續要求大型污染源降載減排，如台電興達電廠燃煤機組停2減2，降載至50%以下；大林電廠1部燃煤機組停機；中鋼、中油、中纖等業者降載減排。

    此外，環保局也持續加強稽查，包括加強稽查石化業許可及防制設備操作情形放，要求業者確實執行減排措施，要求轄內大型營建工地、堆置場提高灑水頻率，減少揚塵逸散，針對車流量較大行政區執行路邊攔檢/攔查與目測判煙稽查，並出動空拍機查緝露天燃燒情形，杜絕不當燃燒行為。

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