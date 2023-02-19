高雄4月啟動小港區污水用戶接管 增加產業用水供應量

水利局將投入18億元，推動小港區污水用戶接管工程。（記者陳文嬋攝）

2023/02/19 22:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局將投入18億元，啟動小港區污水用戶接管工程，首標山東等4里將於4月動工，預計115年完成3.6萬多戶，可挹注臨海水資源中心，增加產業用水供應量，減少使用民生用水，更提升地方居住環境品質。

市府水利局為改善居住環境，推動污水下水道用戶接管工程，提升用戶接管率達49.1%，更為了穩定產業用水，打造鳳山、臨海水資源中心，將家戶污水處理回收再利用變成再生水，提供工業區產業使用。

水利局也爭取營建署經費，將投入18.2億元，推動臨海污水區域用戶接管工程，小港區24里將分成6標施工，首標先推山東、大苓、二苓及三苓等4里，接管戶數5601戶，預計4月動工。

水利局預估推動到115年接管戶數可達36166戶，將可提升高雄整體用戶接管普及率3.2％，屆時每日可挹注臨海水資源中心3.1萬噸污水，可增加產業用水的供應量，水資源調度運用更彈性。

此外，依據下水道法用戶接管工程原為住戶應自行辦理並接入污水下水道系統，水利局目前免費為民眾辦理，請住戶配合自行拆除，並提供施工維護空間，單側排水至少需75公分、雙側排水至少需80公分，高度以有樑柱支撐無安全疑慮為原則，改善居住環境。

水利局將投入18億元，推動小港區污水用戶接管工程。（記者陳文嬋攝）

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