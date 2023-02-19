醉男跨機車滑出停車格見警又回去 引擎沒發動「非酒駕」

酒後跨機車划出停車格見警又回去，警辦他酒駕涉嫌公共危險罪，高雄地院法官以引擎未發動判他無罪。（記者黃良傑攝）

2023/02/19 19:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄蔡姓男子酒後準備返家，剛跨上機車用腳將機車滑出停車格，見有警車經過，急忙將機車推回格位，員警察覺有異上前盤查，聞到他身上酒味，對他施以酒測，酒測值0.28超標，被依公共危險罪嫌送辦起訴，高雄地院法官見解不同，認為蔡男並沒有實質的「騎車」行為，不符酒駕要件，判他無罪。

判決書指出，被告蔡男於去年6月間，在鳳山區某電子遊藝場消費，期間喝了啤酒準備離開遊藝場，他拿著走出門外，跨上停在格內的機車，並未立即發動機車，用力將機車往後滑出停車格，恰巧有員警巡邏經過，蔡男反應極快，又默默把機車滑進原格內，坐在機車上抽菸，佯裝若無其事，反令警方感覺可疑，上前盤查施以酒測超標。

高雄地院審理時蔡男喊冤，堅稱自己沒有酒駕，只是坐在機車上抽菸，還未發動機車，認為自己並沒有違法酒駕；員警表示蔡男當時手持香菸，看到員警才將機車停好並拔出鑰匙，由於距離較遠，無法確定蔡男的機車是否已經發動，至於其他路口監視器畫面，也無法證實機車引擎有無發動。

但檢方認為駕駛行為並不侷限引擎啟動，只要處於不能安全駕駛狀態，都適用刑罰公共危險範籌；高雄地院法官認為在「平面」道路以腳滑行，速度、危險性均不同於下坡滑行，雖然被告當時準備返家，卻不足以認定他當時採「動力運轉」方式騎乘，最後以證據不足判他無罪。

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