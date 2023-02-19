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    巧遇台灣黑熊勿刻意接近 「黑熊媽媽」黃美秀：走為上策別尖叫

    「黑熊媽媽」黃美秀提醒民眾巧遇台灣黑熊，遵守「三不二要」原則。（市府提供）

    「黑熊媽媽」黃美秀提醒民眾巧遇台灣黑熊，遵守「三不二要」原則。（市府提供）

    2023/02/19 17:14

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕南橫公路重新開放後，民眾多次目擊台灣黑熊出沒，高雄市農業局邀請「黑熊媽媽」黃美秀演講，強調台灣黑熊不會主動攻擊，民眾巧遇台灣黑熊，絕對不要刻意接近，應快速離開現場才是上策，切勿狂跑、尖叫等突發大動作，避免遭受防禦性攻擊。

    市府農業局邀請「黑熊媽媽」屏東科技大學教授黃美秀，舉辦「台灣黑熊經營管理培力建構及挑戰」講座，帶領大家認識台灣黑熊，上了一堂精彩的生命教育。

    黃美秀分享25年來對台灣黑熊研究，她說，台灣黑熊是標準雜食性動物，超過8成食物來自於植物，經過台灣黑熊消化過的種子萌芽率更高，且台灣黑熊移動能力快且廣，讓種子可長距離傳播，是森林裡園丁，加上台灣黑熊屬於食物鏈頂層掠食者，是維持生態系統關鍵物種。

    黃美秀表示，雖然某些區域有較頻繁台灣黑熊出現紀錄，但在某些區域卻是明顯下降，且超過5成以上成年台灣黑熊，都因誤觸獸夾或吊索，有斷手斷腳的傷殘狀況，代表台灣黑熊保育仍需更加努力，所有生物與環境環環相扣，每人應該從自己做起，友善台灣黑熊也等於友善自己及後代子孫。

    至於台灣黑熊是否會攻擊人類？黃美秀強調台灣黑熊不會主動攻擊人，加上牠的嗅覺靈敏，大多在發現有人跡時，台灣黑熊會主動遠離人群，萬一巧遇台灣黑熊時，若黑熊沒有任何威嚇行為，快速離開現場才是上策。

    黃美秀表示，民眾絕對不要為了拍照等理由，刻意接近台灣黑熊，且務必保持冷靜，千萬不要狂跑、尖叫等突發性大動作，以免造成台灣黑熊誤認為威脅而產生防禦性攻擊。

    農業局長張清榮說，台灣黑熊是瀕臨絕種保育類野生動物，也是森林生態系金字塔最頂端代表之一，台灣黑熊出沒代表有豐富的植物與果實供牠覓食，牠的排遺可以提供林地養份，隨之排出的果實還可以播種，是最佳播種員，民眾在山區巧遇台灣黑熊，應遵守「三不二要」原則，不拋食物、不驚擾、不打卡，要保持距離、要通報，共同守護最具台灣代表性的野生動物。

    「黑熊媽媽」黃美秀提醒民眾巧遇台灣黑熊，遵守「三不二要」原則。（市府提供）

    「黑熊媽媽」黃美秀提醒民眾巧遇台灣黑熊，遵守「三不二要」原則。（市府提供）

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