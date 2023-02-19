北漂女大生回高雄貸款創業 帳戶被騙成警示戶報警逮23嫌

北漂女大生畢業回高雄貸款創業，帳戶被騙成警示戶報警，高市刑大逮詐騙集團23嫌。（資料照）

2023/02/19 16:55

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄洪姓女子（22歲）北漂唸餐飲相關科系，大學畢業後欲返鄉自行創業，因家中經濟不甚寬裕，不想增加家人經濟負擔，恰巧在臉書社團中看到「小額借貸」、「放款快速」、「保密」、「免保人」等訊息，她連繫後依指示寄交雙證件影本及銀行帳戶影本，一番操作後帳戶竟成警示戶，警方獲報逮獲余姓、楊姓為首的詐騙集團共23人。

高市刑大接獲報案會同刑事局偵辦，發現詐騙集團以「方便快速放款」為由，要求洪女將「銀行所登記電話」更改為「借貸公司所提供的門號」，她所提供要匯入借貸款項的帳號，立刻變成詐騙的人頭帳戶，借貸公司宛如人間蒸發，從一開始的已讀不回，最後直接遭封鎖，兩周後該帳戶就成為警示帳戶，洪女才知受騙。

警方獲報調查，循線查知該詐欺集團在網路社群刊登「假借貸廣告」，等待有資金需求的民眾主動詢問，以申辦需要為話術，要求提供個人資料及雙證件正反面影本，確認文件後再以加速放款為由，要求民眾向原開戶銀行變更登記電話為「集團提供的人頭電話號碼」，藉以冒名申辦網路銀行，再將該帳戶提供集團作為詐騙得手款項受款或轉帳之用，使民眾借貸未果，反成詐欺集團的幫助犯。

調查鎖定以余姓（23歲）、楊姓（33歲）為首的車手集團涉有重嫌，報請檢察官指揮偵辦，一舉查獲假借貸真詐騙的詐欺車手集團，依涉嫌觸犯刑法詐欺、偽造文書、違反組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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