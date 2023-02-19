少女畢業無喜悅…父親察覺她換洗內褲有血漬揪出狼廚師

少女畢業無喜悅原因揪心，父親察覺她換洗內褲有血漬揪出狼廚師。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2023/02/19 15:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄張姓廚師（41歲）網交16歲少女小芳（化名），並選她畢業典禮當天邀約唱歌，趁機載往汽車旅館戴霸王硬上弓，少女返家無畢業喜悅，父親察覺女兒換下的內褲有血漬，暗請導師查問，才知女兒遇狼報警逮人，高雄高分院審酌雙方和解，判張男3年6月徒刑。

判決書指出，被告張男於2020年5月間認識小芳，兩人加LINE聊天成為好友，隔月小芳畢業典禮，張男約她到KTV唱歌慶祝畢業，張男卻開車載她直奔某汽車旅館，張男涉嫌強拉進房間，不顧她拒絕、哀求，被告令她不要動，並強行脫她的內衣褲，小芳一度企圖掙扎出去求救，卻又被一把拉進房間性侵得逞。

小芳慘被蹂躪後返家心神不寧，見到父親還刻意迴避，父親全看在眼裡感覺有異，還發現女兒換下的內褲有血漬，便求助導師私下探詢，她才吐露遭被人性侵，父女向警方報案，張男否認性侵，自稱兩人是男女朋友，當天約好汽車旅館，是小芳自己上樓，並沒有強拉、強脫她的衣褲，否認性侵指控。

雄院法官勘驗兩人聊天紀錄，確認當天僅約一起唱歌，並未提及到汽車旅館發生關係，另依據醫院鑑定結果，認定少女小芳若非親身經歷性侵事件傷痛，實難警詢、偵查及審理中，就性侵情節證述具體明確，審酌雙方以50萬元和解，父親也具狀為被告求情，判刑3年6月，張男不服上訴，高雄高分院維持原判。

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