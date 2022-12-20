白天顧失智母、夜間巡邏社區 蘇志誠榮獲高雄市孝行獎

蘇志誠（中）榮獲高雄市孝行獎，鳳山區長石慶豐（右）與北門里長謝秀霞頒獎表揚他，肯定他是鄰里孝行楷模。（記者陳文嬋攝）

2022/12/20 20:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市蘇志誠為了照顧失智臥床母親，辭掉工作事親至孝，深夜安頓母親睡覺後，擔任社區巡守隊，協助守護北門里民，里長謝秀霞稱讚蘇志誠是現今社會少有的孝子，鳳山區長石慶豐今天（20日）頒獎表揚，肯定蘇志誠孝行可嘉，榮獲高雄市孝行獎。

蘇志誠今年55歲，父母親均罹患失智症，父親5年前往生，母親3年前臥床，迄今無法起身，他捨不得將母親送到養老院，認為花錢又不放心，乾脆辭掉工作，全心全意照顧母親。

蘇志誠每天親力親為，餵飯、換尿布等，無微不至照顧母親，尤其母親牙齒掉光，已無法咀嚼，他將飯菜煮好後，用果汁機打成流質，以針筒餵母親；母親長期臥床長褥瘡，他每天幫母親擦藥，不斷幫忙翻身更換睡姿，花了8個月治癒褥瘡。

蘇志誠不怨天尤人，也不去想太多，他認為母親過去做粗工，拉拔4名子女長大，比他現在更辛苦，他不能放棄母親，及時行孝很重要，他喜歡跟母親說話，也會放歌曲給母親聽，雖然母親聽不懂，語言也不通，但只要看到母親笑，他會感到高興，一切都值得了。

蘇志誠也樂於做公益，晚間安頓好母親睡覺，擔任北門里社區巡守隊，深夜10點到12點巡邏社區，協助車禍指揮交通等，還會幫忙掃公園、撿垃圾等，守護北門里民，迄今已有8年。

北門里長謝秀霞稱讚蘇志誠是現今社會少有的孝子，她說，很多人不願意照顧長輩，也不管長輩孤苦無依，社會應提倡孝道，學習蘇志誠精神，不但事親至孝，負起照顧長輩責任，還熱心參與里內事務，紓解壓力還能幫助更多人。

鳳山區長石慶豐今天親自頒獎表揚，肯定蘇志誠孝行可嘉，榮獲高雄市孝行獎，是鄰里孝行楷模與表率。

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