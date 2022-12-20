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    社福團體募款驟減 凱旋慈善會雪中送炭捐贈伊甸10萬

    社福團體募款驟減，凱旋慈善會雪中送炭捐贈伊甸10萬元。（記者洪臣宏攝）

    社福團體募款驟減，凱旋慈善會雪中送炭捐贈伊甸10萬元。（記者洪臣宏攝）

    2022/12/20 18:27

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕連年的疫情加上物價飛漲，社福團體募款驟減，凱旋慈善會攜手伊甸基金會舉辦「凱旋有情、愛在冬日」活動，今天在伊甸五餅二魚小作所傳愛，並捐贈身障服務經費10萬元，期能為提升身心障礙者社會能力，發揮拋磚引玉效果。

    活動由身障青年大跳杯子舞開場，歡樂的音樂加上青年活潑的演出，炒熱現場氣氛。凱旋慈善會捐贈10萬元作為身心障礙服務計畫經費，伊甸代表回贈感謝狀，並在老師們的指導下，和身障朋友一起體驗製作薑餅屋。

    伊甸指出，「小嫻」（化名）每天都帶著笑容學習，包含了作業、休閒、社區融合等活動，她從不會搭車，現在已經可以獨自來到小作所，每當作業活動結束，她一定會主動說出「謝謝老師」，她的成長進步讓大家欣慰不已。

    凱旋慈善會總幹事謝諮嫺表示，這群身障青年需要更多社會的接納，透過活動了解他們在茶葉蛋、雪Q餅、杏仁片、防蚊磚及清潔劑，靠著作業活動增加零用金、提升人際社交技巧，還能帶回去分享家人，給他們一個機會，未來就有無限可能。

    伊甸基金會高雄服務中心主任曾雅鈴表示，伊甸40年來致力於為身心障礙朋友打造職業訓練環境，從提供日間照顧、小型作業所、社區家園及庇護工場就業服務，協助身心障礙者在每個轉銜階段得到適切的照顧。洽詢電話（07）701-0169轉30。

    凱旋慈善會會友與身障青年一起做薑餅。（記者洪臣宏攝）

    凱旋慈善會會友與身障青年一起做薑餅。（記者洪臣宏攝）

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