高雄與美國聖安東尼締結姊妹市40周年 2市長視訊慶友誼

陳其邁（上左一）與聖安東尼市長朗．尼倫伯格（Ron Nirenberg，上中）視訊連線。（高市府提供）

2022/12/20 17:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄與美國聖安東尼市在1982年締結為姊妹市，今年邁入40週年，市長陳其邁與聖安東尼市市長，今（20）日進行視訊會談，針對城市治理、智慧城市、應對氣候變遷等議題交換意見。

陳其邁向聖安東尼市長朗．尼倫伯格（Ron Nirenberg）問候，強調兩市40年情誼深厚，今年8月，高市府也在市立圖書館舉行聖安東尼紀念展，展示聖安東尼市致贈的畫作，並慶祝締盟40周年，讓市民更了解聖安東尼在美國及德州的重要地位。

陳其邁進一步說，高雄作為台灣第一大港口城市，過去肩負台灣重工業發展任務，此刻正發展淨零轉型及智慧城市等領域，相信兩市能交換城市治理及發展經驗，他並對尼倫伯格市長任內率先提出的「氣候行動和適應計畫」，加入「氣候市長聯盟」為推動氣候行動發出領導之聲，表示欽佩。

尼倫伯格市長則向陳其邁分享聖安東尼市充滿活力的台灣人社區，他也為台裔社區在教育、商業等領域充滿創意及勤奮的表現，感到驕傲，而當地社群也因締盟40周年活動重新活躍起來，希望雙方能繼續深化關係，盼未來能有機會造訪高雄，學習台灣城市因應氣候變遷之對策。

駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文，也出席視訊拜會，表示願持續促進雙方交流。陳其邁則邀請尼倫伯格明年有機會親自到訪高雄，親自向高雄市民介紹聖安東尼市之美。

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