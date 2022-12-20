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    越籍媳婦不離不棄融化婆婆暴躁脾氣 拿下全國、高雄市孝行獎

    越籍媳婦郭美鳳（後）對中風婆婆不離不棄，兩人情同母女。（記者洪臣宏攝）

    越籍媳婦郭美鳳（後）對中風婆婆不離不棄，兩人情同母女。（記者洪臣宏攝）

    2022/12/20 16:37

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕越南籍郭美鳳嫁來台灣16年，接連碰上公公病逝、丈夫癌逝、婆婆中風，她沒有返回母國一走了之，反而扛下一家經濟及照護重任，婆婆中風後暴躁，她耐心陪伴安撫，終於融化了婆婆壞脾氣，今年分別拿下全國、高雄市孝行獎，婆婆談起媳婦就笑著說：「我好幸運！很開心！」

    郭美鳳2018年遠嫁到台灣，公公3年後病逝，緊接著丈夫罹患肺腺癌，她一開始以淚洗面，但很快就打起精神奔走求醫、找草藥，沒想到厄運連連，原本可以分擔照顧丈夫的婆婆中風，讓她蠟燭兩頭燒。

    她回憶，婆婆中風後無法上樓，只能在一樓搭小床睡覺，她不放心婆婆半夜沒人扶她如廁，只好睡在地板上陪伴，經常腰酸背痛。她說，當時早上清晨6點到早餐店打工，上午10時下班趕回家經營家庭理髮，貼補家用，直到3年前丈夫去世，她回家專心照顧婆婆，仍得兼營理髮度日。

    75歲的婆婆曾黃碧月歷經喪偶、失去兒子及中風打擊，情緒非常暴躁，但郭美鳳對其日常生活起居無微不至，不論是大小便、洗澡、更衣、三餐及營養食物，都親力親為，毫無怨言，反倒安慰她的情緒，甚至逗得她開心大笑，有空就帶著婆婆到戶外走動，或與鄰居互動聊天，讓曾黃碧月對媳婦的體貼無法言語形容。

    難得的是，郭美鳳熱心服務社區，目前為仁武區仁慈里第10鄰鄰長，也加入巡守隊，其孝行讓鄰里豎起拇指稱讚。郭美鳳得知獲推薦角逐孝行獎，不斷推辭說「孝順父母本就是應該的」，她8月間獲行政院長蘇貞昌公開表揚，這次又獲高雄市孝行獎並將於22日表揚，她還是說：「只是做了該做的事，得獎還是很開心！」

    越籍媳婦郭美鳳拿下全國孝行獎。（記者洪臣宏攝）

    越籍媳婦郭美鳳拿下全國孝行獎。（記者洪臣宏攝）

    郭美鳳今年8月間接受行政院長蘇貞昌公開表揚。（記者洪臣宏翻攝）

    郭美鳳今年8月間接受行政院長蘇貞昌公開表揚。（記者洪臣宏翻攝）

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