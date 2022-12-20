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    首頁　>　高雄市

    高市府小內閣微調 新聞局長回校園換人當

    高雄市新聞局長董建宏因個人生涯規劃，將重回大學任教。（記者葛祐豪攝）

    高雄市新聞局長董建宏因個人生涯規劃，將重回大學任教。（記者葛祐豪攝）

    2022/12/20 14:24

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府小內閣將微調， 新聞局長董建宏因個人生涯規劃，將重回大學任教，遺缺由市府行國處長項賓和接任。

    高雄市長陳其邁任期至12月24日，連任成功後，第二任將於12月25日宣誓就職。今天下午將是陳其邁首任最後一次市政會議，依地方制度法規定，小內閣將提出總辭，但在人事穩定原則下，大多數局處首長均會重新任命。

    陳其邁第二任的小內閣僅微調，新聞局長董建宏將重回校園。董建宏是哥倫比亞大學都市計畫博士，之前是國立中興大學景觀與遊憩碩士學位學程副教授，先借調到財團法人地理資訊中心擔任董事長兼總經理，前年8月24日再借調到高市府，擔任新聞局長。

    有學者風範的董建宏，擔任市府化妝師2年4個月來，跟著市長陳其邁團隊，共度疫情危機，表現獲得肯定，但因個人生涯規劃，仍希望重回校園執教鞭，陳其邁也尊重其個人意願。 今天下午的市政會議前，有多位局首長已提前向董建宏道別。

    新任新聞局長是市府行政暨國際處處長項賓和，他曾在多家電視台任職，並擔任過蘋果日報高雄特派員，熟悉媒體生態。

    至於行國處長一職，確定由市府發言人張硯卿接任。

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