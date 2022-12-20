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    男搭機「嘴秋」說身上有槍 檢起訴求重刑

    男子搭機「嘴秋」身上有槍，讓檢察官氣炸求重刑。（資料照）

    男子搭機「嘴秋」身上有槍，讓檢察官氣炸求重刑。（資料照）

    2022/12/20 13:19

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕53歲弋姓男子到小港機場搭機時，向地勤人員「嘴秋」自己身上有槍，地勤人員連忙報警，弋男不知事態嚴重，還跟航警大小聲，檢察官認為弋男態度囂張跋扈，毫無悔改之心，依違反民用航空法起訴，並向法院求處重刑，不要給他緩刑機會。

    檢方指出，今年9月27日中午1點多，弋姓男子到小港機場內的華信航空櫃台報到登機時，地勤人員問他身上有沒有攜帶危險物品，弋男竟說「我有槍啊」、「有槍啊」，地勤人員無法辨別真偽，趕緊通報航警到場協助。

    弋男見航警到場，竟開始暴走，航警人員見他情緒激動又擔心他身上有槍會危及他人安全，立即將他制伏逮捕；弋男此時仍對航警大小聲，直到航警搜身才確認他身上沒有槍，將他依違反民用航空法送辦。

    根據「民航法」規定，未指定犯人向公務員、民用航空事業或活動團體之人員誣告犯危害飛航安全或設施，或散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣1百萬元以下罰金。

    雄檢偵查時，弋男改口稱自己沒有說身上有槍，是地勤人員聽錯了，但檢察官根據航警的職務報告、地勤人員證詞及相關事證，不採信弋男說詞，並認定他態度囂張跋扈，毫無悔改之心，除依法起訴外，並向法院求處重刑，不要給他緩刑機會。

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