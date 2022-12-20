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    首頁　>　高雄市

    男嬰天冷與父母同睡面色發紫死亡 無外傷排除兒虐

    2022/12/20 13:01

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一對父母因天冷與1個月大男嬰同床睡覺，昨清晨7時許發現男嬰面色發紫且無呼吸心跳，父親抱著男嬰跑到楠梓消防隊求助，送醫急救仍宣告不治，檢警相驗男嬰無外傷，已排除兒虐可能，由於男嬰是早產兒，1週前才從醫院接回家同住，檢警將於22日解剖複驗，以釐清真正死因。

    楠梓警分局楠梓所昨天上午9時12分許，接獲左營警分局博愛四路所通知，稱有嬰兒送至高雄榮民總醫院急救不治身亡案件，警方趕赴醫院了解。

    警方調查，夫妻倆因天冷與出生未滿2個月男嬰同床睡覺，昨天清晨7時許發現男嬰面色發紫且無呼吸心跳，父親立即抱著兒子，跑往楠梓消防隊尋求幫助。

    救護人員對男嬰施以CPR急救，經救護車送往高雄榮民總醫院急救，仍未恢復呼吸心跳，醫院緊急搶救1小時無效，於8時50分宣告男嬰死亡。

    檢警昨相驗，男嬰身上無外傷，外表無傷勢傷痕，已排除兒虐可能，據了解，男嬰是早產兒，生下來體重僅1000多公克，原本住在醫院，直到體重達到2000多公克，1週前才由父母親從醫院接回家同住，且父母供稱睡覺未壓到男嬰，檢警排除家暴狀況，將於22日解剖複驗，以釐清真正死因。

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