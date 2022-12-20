為潔淨空污而戰 中山大學AIR HoPE產發中心展技術

中山大學AIR HoPE產學研發中心今舉辦成果發表會。高雄市環保局副局長黃世宏（左1）、中山大學校長鄭英耀（左2）、中鋼公司董事長翁朝棟（右2）、中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁（右1）等人出席。（圖中山大學提供）

2022/12/20 12:48

〔記者方志賢／高雄報導〕為改善空污問題，中山大學AIR HoPE產學研發中心今舉辦成果發表會，安排系列演講外，也展示多項新穎空品監測、儀器空污減排設備及材料。研究團隊也展出改善空品及淨化空氣所開發的新創教材教具，包括全球熱譯20語言版本的病毒氣膠空氣傳播防疫科普教材，以及新一代決策型桌遊「艾兒（Air）別哭．為潔淨空氣而戰」。

今成果發表會，中山大學校長鄭英耀、中鋼公司董事長翁朝棟、高市環保局副局長黃世宏、中龍、中宇、中鴻、唐榮、龍慶等多名產業業者皆共襄盛舉。

「AIR HoPE 產學研發中心」總主持人、中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁指出，中心秉持「業界出題，學界解題」的精神，根據企業實際場域需求，規劃量測方法學建立、減排技術開發、特徵成份及影響分析制定3大關鍵研發主題，同時規劃企業永續人才培育、環保政策研究等任務編組，期能為國內外產業經濟發展與環境保護帶來技術、知識的革新。

鄭英耀強調，中山大學創設有亞洲唯一的氣膠科學研究中心，自2017年揭牌營運起，積極致力於改善因空污及懸浮於其中之PM2.5所帶來的環境生態及公眾健康議題，迄今已成功研發多項尖端監測技術。

鄭英耀說為綠色低污染甚至零污染的環境友善產業，善盡大學社會責任，氣膠中心與中鋼合作的AIR HoPE產學研發中心。他期許AIR HoPE在學界及產業界的協力合作下，為帶來潔淨空氣品質的共同目標散發出更耀眼閃亮的HoPE—希望之光。

翁朝棟表示，中鋼重視環保議題，不斷地精進與改善，自建廠以來，環保設施投資金額已達709.6億元；近期投入許多污染改善工程，與中山大學氣膠中心合作，在國科會支持下，成立AIR HoPE產學研發中心，來解決難度更高的PM2.5問題，以實際行動支持空污環保與節能減碳。

中山大學AIR HoPE產學研發中心舉辦成果發表會，展示多項新穎空品監測、儀器空污減排設備及材料。（圖中山大學提供）

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